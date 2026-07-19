Jonas Vingegaard abandona el Tour de Francia por una lesión en la clavícula tras una aparatosa caída

El ciclista danés se tuvo que marchar a casa cuando restaban menos de 20 minutos para el final de la etapa 15.

Palo durísimo para el Tour de Francia y para Jonas Vingegaard. El ciclista danés tuvo que abandonar la carrera después de sufrir una caída cuando restaban menos de 20 kilómetros para el final de la etapa 15.

En una curva de derechas y mientras rodaba en cabeza del grupo con su equipo Visma Lease a Bike, Vingegaard perdió el control de su rueda delantera e impactó con dureza contra el asfalto.

Enseguida se vio que la caída era seria. El golpe seco no vaticinaba nada bueno, y de hecho Jonas ni siquiera se pudo levantar del suelo. No hubo que esperar mucho para confirmar que no iba a poder seguir en carrera.

🚨 VINGEGAARD ABANDONA EN AMBULANCIA



El danés sufre una caída y se marcha con el brazo en cabestrillo.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/xaydngD9mJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 19, 2026

Con la ausencia de Jonas Vingegaard se abre enormemente la pelea por el podio en el Tour de Francia, con Juan Ayuso como uno de los implicados.

El danés marchaba segundo, a más de tres minutos y medio de Tadej Pogacar y sin opciones de ganar el Tour, por lo que ahora la lucha por la segunda posición queda más abierta que nunca.

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