Pogacar destruye a Vingegaard en el Tourmalet y le asesta un golpe casi definitivo al Tour de Francia en la sexta etapa

El ciclista esloveno le endosó más de dos minutos al danés en la línea de meta y dejó prácticamente vista para sentencia la carrera.

Cada vez pierde más sentido el debate sobre quién es el mejor ciclista de la historia. A cada nueva exhibición que Tadej Pogacar añade a su palmarés, queda más claro que no se ha visto otra cosa igual en este deporte.

El corredor esloveno dio un mazazo prácticamente definitivo al Tour de Francia en la sexta etapa con una demostración de todas sus habilidades. Lo hizo en un escenario tan mítico como el Tourmalet para derrotar a Jonas Vingegaard y a todo aquel que se puso por delante.

Más de dos minutos en la línea de meta con respecto al danés dejan claro que algo muy raro tiene que pasar ya en este Tour para que Pogacar ingrese dentro de un par de semanas en el Olimpo donde le esperan Miguel Indurain, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Jacques Anquetil. Parece mentira decirlo a estas alturas, pero el quinto Tour de Francia está al caer.

Cualquier adjetivo se queda corto para definir lo que está haciendo en los últimos años.



TADEJ POGACAR deja sentenciado el Tour sacando 2:44 a Vingegaard tras atacar en el Tourmalet a 40km de meta.



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