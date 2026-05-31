Jonas Vingegaard se corona en Roma como nuevo campeón del Giro de Italia y cierra la Triple Corona

Jonas Vingegaard celebra la victoria en la etapa 20 del Giro de Italia. Reuters

A sus 29 años, el danés se convierte en el octavo corredor en toda la historia que conquista las tres Grandes Vueltas (Tour de Francia, Vuelta a España y Giro).

Jonas Vingegaard ya tiene el Giro de Italia. Lo ha conquistado con autoridad, sin necesidad de grandes alardes ni exhibiciones desmedidas.

Cinco victorias de etapa, control absoluto sobre sus rivales y la sensación de haber administrado esfuerzos para llegar en las mejores condiciones posibles al duelo que monopoliza todas las miradas y que se resolverá en las carreteras de Francia.

La diferencia esta vez, además de la irrupción de protagonistas tan diversos como imprevisibles, es que la presión cambia de bando. Si el líder de Visma se ve superado, exigido o simplemente inferior a su gran rival, poco importará. Él ya ha cumplido con su parte del guion.

El próximo corredor que podría sumarse a la lista no es otro que Tadej Pogacar. Con cuatro Tours de Francia (2020, 2021, 2024 y 2025) y un Giro de Italia (2024) en su haber, al esloveno solo le queda la Vuelta a España, la cual únicamente ha corrido en el año 2019, cuando terminó en tercera posición.

En el paseo sobre el circuito urbano de la ‘Ciudad Eterna’, con su característico empedrado en algunos puntos, el Giro ha bajado el telón en Roma.

Lo ha hecho definitivamente después de que Vingegaard saliera de Piancavallo como campeón virtual de la carrera.

Doble festejo en la Ciudad Eterna. Por fin levantó los brazos Jonathan Milan (Tolmezzo, 25 años) después de múltiples frustraciones, pero el gigante transalpino saldó la pesada deuda demostrando su potencial en un disputado esprint.

Marcó un tiempo de 3h.05.51, superando a su compatriota Giovanni Leonardo (Polti) y al francés Paul Panhoet (Groupama).

Lejos de la batalla por el esprint entró en meta el Emperador de Roma, el patrón del Giro 2026, rodeado de su equipo, esta vez con maillot negro, directo al trofeo Senza Fine, el que le abre una página importante de la historia.

Cerró el círculo de las tres grandes en Roma con el honor de llevar la maglia rosa.

Vingegaard avanza en la historia

Vingegaard, en su debut en el Giro, se une al grupo de 8 corredores que cuentan en su palmarés con las 3 grandes: Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali y Froome, y optara en el próximo Tour a un doblete Giro-Tour en la misma temporada que solo tienen en el historial Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault, Roche, Indurain, Pantani y Pogacar.

El ganador del Tour 2022 y 2023 y de la Vuelta 2025 ofreció su mejor versión en el Giro que acaba de finalizar, con 5 triunfos de etapa en montaña que acabó con la resistencia de los rivales.

Reforzado con un equipo más poderoso que en otras ocasiones, Vingegaard sale de Roma como emperador del Giro en el año de su debut, y abre el sueño de poder batir a Pogacar en París evitando el quinto título del esloveno.

La superioridad de Vingegaard quedó reflejada en la general, superando en más de 5 minutos a los otros inquilinos del podio, el austríaco Felix Gall (Decathlon) y el australiano y ganador del Giro 2022 Jai Hindley.

El top 10 se sucedieron Arensman, Derek Gee, Afonso Eulálio, Storer, Piganzoli, Caruso y el colombiano Egan Bernal.

EL CICLÓN MILAN 🌪️⚡



Jonathan Milán logra la ansiada victoria en Roma y Jonas Vingegaard se proclama campeón del Giro de Italia 2026.#GirodItalia #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/W5kbuFFBtu — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 31, 2026

En el resto de clasificaciones se llevó la maglia azzurra de la montaña el italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), luchador día en las cumbre, el más regular fue el esprinter francés Paul Magnier (Soudal), quien firmó un hat trick al esprint, el mejor joven maillor blanco el portugués Afonso Eulálio, quien portó la maglia rosa 8 día, y el mejor equipo, sin discusión, el Visma de Vingegaard.

El ciclismo español se lleva un suspenso en la 109 edición del Giro de Italia. El primer nacional clasificado fue David de la Cruz (Pinarello Q.36.5), decimocuarto a 23.14 minutos del líder, y el siguiente fue Igor Arrieta (UAE), décimonoveno.

El ciclista navarro salvó el honor con una brillante victoria en la quinta etapa con meta en Potenza después de un surrealista duelo con el portugués Eulálio, en el que ambos se cayeron y el español se confundió de camino cerca de meta para después remontar. Ese día el luso se enfundó la maglia rosa.

Movistar, que llegaba con la esperanza de buscar un podio con Enric Mas se conformó con tener protagonismo en algunas escapadas y en disputar los esprints con Aular los primeros días. Al final, el ciclista balear no dio resultado: clasificado en el puesto 33.

De Roma salió Vingegaard como emperador del Giro, y ahora su próximo reto son palabras mayores: medirse a Pogacar en el Tour, donde también estará el francés Paul Seixas. El nivel mostrado por el danés invita a soñar con un Tour inolvidable. El aliciente está sembrado.