Cuestión de ADN: Beloki y Arrieta, los 'hijos de' que brillan en el Giro de Italia y aseguran el relevo generacional

Beloki y Arrieta. Dos apellidos que suenan al ciclismo noventero, a los primeros años de los 2000 también. A cualquiera de esos veteranos aficionados al ciclismo le recordarán, sin duda, a Joseba y a José Luis. A los más contemporáneos, sin embargo, les evocarán los nombres de Markel y de Igor.

Los apellidos Beloki y Arrieta han evolucionado con el paso del tiempo. La pasión y la tradición por la bicicleta se ha transmitido de padres a hijos, como las buenas tradiciones, y en el pelotón actual pueden dar fe de ello.

Markel Beloki decidió seguir los pasos de su padre Joseba sobre las dos ruedas. Ahora con 20 años es uno de los jóvenes valores que dibujan de optimismo el panorama del ciclismo español.

🥹🏆 EL DIOS DEL CICLISMO ELIGE A IGOR ARRIETA.



El joven navarro de UAE Team Emirates supera a Afonso Eulálio en una llegada de locos en Potenza y logra su mejor victoria como profesional.#Giroditalia pic.twitter.com/LxX5n87JS2 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 13, 2026

Más de lo mismo pasa con Igor Arrieta. UAE Team, la mayor estructura del pelotón, puso sus ojos en él y ya ha conseguido dos victorias como profesional. Eso quiere decir que algo diferente tiene.

Ahora los dos pedalean y brillan durante estos días en el Giro de Italia. Para ambos es su segunda gran vuelta. Mientras que Arrieta ya se ha bautizado como ganador de etapa en una grande, Beloki es el mejor español en la clasificación general. Los genes no fallan.

Arrieta, de gregario a ganador

Se pregunte a quién se pregunte calificará a José Luis Arrieta como uno de esos gregarios con el que ir al fin del mundo. Sacrificio y esfuerzo que no se negociaban al servicio del líder de turno, y ese líder en más de una ocasión como en el Giro de 1994 o en el Tour de 1996 fue Miguel Indurain.

'Arri' debutó en 1993 como profesional en el equipo Banesto. Coincidió con Perico y Miguelón en sus primeros años, siendo apenas un imberbe, pero con su increíble trabajo se fue ganando una fama innegable de trabajador nato con el paso de los años.

13 años en la estructura española -llegó a conocer incluso tres denominaciones diferentes- hasta que en 2006 decidió dar un cambio a su carrera deportiva.

José Luis Arrieta, en su etapa profesional.

Firmó por el conjunto francés AG2R, el actual Decathlon, y allí pasó otras cinco temporadas más antes de sus retirada en 2010.

José Luis Arrieta no fue un gran ganador. Apenas levantó los brazos en dos ocasiones dentro de su larga trayectoria, una vez en La Vuelta a Asturias en 2002, y otra más en La Vuelta, ya en 2006.

Dos triunfos en 18 años como profesional de la bicicleta, pero ese no era su cometido. "Tenía un verdadero sentimiento de pertenencia al equipo y era agradable saber que este muchacho defendía con fiereza nuestros colores", dijo en su retirada Vincent Lavenu, mánager de aquel AG2R. Ahora él mismo es director deportivo del equipo Decathlon.

En medio de aquella carrera deportiva nació Igor Arrieta. El año 2002 alumbró a alguien que, años después, iba a seguir su legado en el pelotón profesional.

Igor siguió la pasión de su padre y empezó a montar en bicicleta desde pequeño. En 2020 se proclamó campeón de España júnior de ciclocrós, mientras que en 2021 se colgó el oro en los Nacionales de contrarreloj sub23.

Aquellos resultados llamaron la atención de Kern Pharma, equipo navarro que a mediados de 2021 ya le dio la alternativa en el profesionalismo. Pocos sitios había mejor para progresar que aquel, una estructura en la que miman hasta el último detalle de la cantera y los más jóvenes.

Igor Arrieta, en el podio del Giro de Italia. EFE

Tal fue el talento que demostró tener Igor Arrieta, que en 2024 UAE Team decidió ficharlo para sus filas. Cuando Matxín pone el ojo en una joven perla, es porque realmente hay un diamante por pulir ahí, y en unos pocos meses ha quedado claro que Arrieta tiene un crecimiento exponencial.

Ya el año pasado logró su primer triunfo como profesional en la Clásica de Ordizia, y hace apenas unos días se encumbró con un increíble triunfo en el Giro de Italia. Eso son palabras mayores.

Arrieta emocionó con aquel triunfo. Se fue al suelo una vez y estuvo a punto de repetir poco después. Dentro del último kilómetro perdió un terreno precioso con su compañero de fuga, Afonso Eulálio. Sin embargo, una remontada inverosímil y emocionante le puso en bandeja su primera victoria en una gran vuelta.

Igor Arrieta suma, con apenas 23 años, las mismas dos victorias que llegó a lograr su padre en 18 como profesional. Una misma estirpe y diferentes tipos de corredores.

Beloki, del Tour al Giro

Es muy complicado olvidar aquella imagen de Joseba Beloki abandonando el Tour de Francia de 2003. Sucedió en la novena etapa, en el descenso de la Côte de la Rochette mientras rodaba por delante de Lance Armstrong.

A tan sólo cuatro kilómetros para la meta su bicicleta derrapó a toda velocidad y el vasco cayó con dureza contra el suelo. Fractura de cadera, evacuación en ambulancia y adiós a sus aspiraciones de la manera más cruel. Aquella imagen abrió los informativos de la época.

Joseba Beloki fue durante años el mejor vueltómano del ciclismo español. Tres veces podio en el Tour de Francia, su gran espina, y una vez más en La Vuelta, el equipo ONCE encontró un gran líder en él.

Corrió once grandes vueltas y consiguió 14 victorias, curiosamente ninguna de ellas en las carreras de tres semanas, durante su carrera deportiva. Gran escalador, anunció su retirada en 2007 tras casi dos temporadas sin competir.

Ahora su testigo en el pelotón profesional lo ha recogido su hijo. Markel Beloki, su sonrisa y su desenfadada forma de moverse suponen una de las gandes esperanzas de futuro, y también de presente, para el ciclismo español.

En 2024 firmó su primer contrato profesional con Education First, y sigue vistiendo de rosa en la actualidad, ese rosa que también en alguna ocasión llegó a vestir su padre con la ONCE.

Markel Beloki, con el Education First.

Ya en aquel 2024 fue segundo en el Campeonato de España de contrarreloj, y en 2025 ganó el Tour de Alsacia con el equipo de desarrollo.

Viendo que ahí había potencial, el EF decidió darle la alternativa en la pasada edición de La Vuelta. Lejos de que su apellido le pesara, Markel Beloki firmó una actuación más que decente en su primera grande, con buenas actuaciones, protagonismo y llegando hasta el final.

La progresión de Markel ya es imparable. Para EF se ha convertido en un hombre importante de su equipo con apenas 20 años, y el reflejo son las carreras para las que ha sido elegido durante esta temporada. UAE Tour, Volta a Catalunya, Itzulia, y ahora el Giro de Italia.

En la Corsa Rosa no está pasando desapercibido. Con la primera semana de competición ya cumplida y midiéndose a rivales de primera fila, es el mejor español en la clasificación general rozando el top10. Es undécimo, a 40 segundos de entrar entre los diez mejores.

Con 20 años tiene todavía muchas cosas por pulir y aspectos por mejorar. Los genes los tiene dentro, y su carrera no ha hecho sino crecer desde que dio el salto al pelotón profesional.