Paul Magnier gana su segunda etapa en este Giro de Italia y el uruguayo Thomas Silva mantiene la 'maglia' rosa

El francés Paul Magnier se impuso en un ajustado esprint en la tercera etapa del Giro de Italia. La jornada, última en Bulgaria, tuvo 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía y se decidió después de neutralizar una fuga que estuvo cerca de sorprender al pelotón.

El uruguayo Thomas Silva conservó el maillot rosa de líder tras su victoria del sábado. El italiano Jonathan Milan terminó segundo en el esprint y el neerlandés Dylan Groenewegen acabó tercero.

La etapa comenzó con la baja del británico Adam Yates, líder del UAE. El corredor abandonó por la caída sufrida en la segunda jornada y se unió a las ausencias de sus compañeros Jay Vine y Marc Soler.

La jornada era mayormente llana, aunque incluía la subida al Borovets Pass, de segunda categoría. El puerto, de 9,2 kilómetros al 5,4 % de pendiente media, aparecía a unos 72 kilómetros de la meta y era el principal punto de interés del recorrido.

La fuga volvió a formarse desde el inicio. Manuele Tarozzi, Alessandro Tonelli y el español Diego Pablo Sevilla atacaron desde la salida oficial y el pelotón permitió que abrieran hueco.

¡Victoria de Paul Magnier! El velocista francés del (Soudal-Quick Step) gana al esprint la tercera etapa del Giro de Italia 2026.🤩💪👏 📹Eurosport pic.twitter.com/BAaEIdY3XU — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) May 10, 2026

Los tres escapados llegaron a tener casi cuatro minutos de ventaja. Después, la diferencia se estabilizó en torno a los dos minutos y medio. El pelotón afrontó la persecución con calma al saber que la parte final del recorrido era favorable.

La fuga coronó en cabeza el Borovets Pass con más de dos minutos sobre el pelotón. Tonelli y Tarozzi dejaron pasar primero a Sevilla para que ampliara su ventaja en la clasificación de la montaña.

Paul Magnier después de la carrera. Reuters

En el grupo principal sorprendieron las dificultades del belga Arnaud de Lie. El corredor se descolgó durante la subida y necesitó la ayuda de dos compañeros para regresar al pelotón.

La bajada cambió el desarrollo de la etapa. Lidl-Trek, Unibet Rose Rockets y Soudal aumentaron el ritmo y redujeron poco a poco la diferencia. Los escapados resistieron hasta los últimos 300 metros, cuando finalmente fueron alcanzados.

La llegada, con los últimos 150 metros sobre adoquines, estuvo marcada por la falta de organización del pelotón. Los equipos lanzaron el esprint desde lejos y Magnier volvió a imponerse, igual que en la primera etapa del Giro.

Este lunes llegará la primera jornada de descanso. Los equipos aprovecharán para trasladarse a Italia antes de afrontar el resto de la carrera.

La cuarta etapa se disputará el martes entre Catanzaro y Cosenza, con 138 kilómetros de recorrido. El principal atractivo será la subida al Cozzo Tunno, de 14,5 kilómetros al 5,9 %, situada a poco más de 40 kilómetros de la meta.