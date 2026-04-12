El problema que conduce a un ciclismo con guardaespaldas: "Es sentido común, no entiendo cómo se puede acosar a alguien"

26 de enero de 2026. Jonas Vingegaard, uno de los mejores ciclistas del mundo, se dispone a encarar el descenso de La Fuente de la Reina, un puerto al que había ascendido mientras realizaba uno de sus entrenamientos en la zona de Málaga.

Detecta la presencia incómoda de un ciclista aficionado que trata de seguirle la rueda, pegarse a él y grabarle con el teléfono móvil. Entonces apresura su marcha, pero lo hace con tan mala suerte que termina cayéndose.

El danés acaba ensangrentado, aunque por suerte todo parece 'chapa y pintura'. No hay roturas, pero sí queda la estela de un grave problema, el tremendo agobio al que son sometidos durante sus sesiones de entrenamiento los ciclistas profesionales más reconocidos.

Jonas Vingegaard crashed during training on Monday. Fortunately, he is okay and did not sustain any serious injuries.



In general, as a team we would like to urge fans on bikes to always put safety first. For both your own and others’ wellbeing, please allow riders to train and… pic.twitter.com/S6BTX34YeI — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) January 27, 2026

Su equipo, el Visma Lease a Bike, denunció la situación al día siguiente y pidió respeto. Pero en la era en la que cualquiera quiere subirlo cualquier cosa a las redes y presumir de rodar junto a un ciclista profesional, todo se pervierte.

El propio Vingegaard avivó el debate unas semanas después. "Quizás tengamos que salir a entrenar con guardaespaldas", comentó. Una idea que EL ESPAÑOL pulsa con ciclistas de primer nivel.

Mano a mano con los ídolos

Siempre se dice que el ciclismo tiene el estadio más bonito del mundo por los paisajes por los que transcurren las carreras. Es un deporte muy particular, sin duda, que además ofrece a cualquier aficionado que marche en bicicleta cruzarse de repente con los mejores corredores del mundo compartiendo carretera.

España es una especie de 'meca' del ciclismo durante la pretemporada. Aprovechando el clima suave de la zona valenciana o de las islas tanto Baleares como Canarias, la gran mayoría de equipos optan por realizar concentraciones con todos sus corredores en nuestro país.

And the author of that Strava post sent also this video. pic.twitter.com/m24oFpsLms — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) January 26, 2026

Eso hace que durante unas cuantas semanas las redes sociales se inunden de aficionados que se cruzan con los profesionales y que, en varias ocasiones, se pasan de la raya.

En la era de hacerse viral a toda costa, hay quien no tiene reparos en pegarse a las ruedas de los ciclistas que van realizando su trabajo, grabar durante un puñado de minutos e incluso pegarse a ellos para intentar establecer una conversación.

Todo se ha desbocado, parece no haber filtros. Eso llevó incluso a Tadej Pogacar a vestir en 2025 un maillot en el que se podía leer "por favor, no molestar", con una cámara de fotos tapada con una señal en rojo a modo de prohibición.

La logística del guardaespaldas

No es nuevo que los ciclistas salgan a entrenar con apoyo de otras personas. En ocasiones, especialmente en Latinoamérica, los corredores llevan una moto detrás que les protege del tráfico pesado de aquellas carreteras, pero ahora todo toma un cariz diferente.

¿Cómo podrían llevar los corredores un guardaespaldas? ¿Alguien en bicicleta que les arropara? ¿Un coche detrás? ¿Una moto junto a ellos? Son demasiadas incógnitas, además del peaje extra que eso supondría para los presupuestos de los equipos.

Jesús Herrada, con el Burgos Burpellet BH. BURGOS BURPELLET BH

"Posible es. Al final es como les pasa a algunos en la zona de Latinoamérica, que van con una moto por detrás por seguridad", cuenta el corredor profesional Jesús Herrada, del Burgos Burpellet BH, triple ganador de etapa en La Vuelta.

Con más humor se lo toma Iván Romeo, la nueva joya del ciclismo español. "Como no sea mi padre, no lo veo mucho", cuenta con una sonrisa para EL ESPAÑOL.

"Es complicado. Sí que hay corredores que llevan a alguien en la moto detrás cuando salen a entrenar, pero sería bastante difícil hacerlo", dice el vallisoletano de Movistar Team, que correrá el Tour de Francia este verano.

Iván Romeo, en el Tour @Movistar_Team

También habla al respecto Luis Ángel Maté: "Logísticamente no hay problemas. Con el presupuesto que manejan los equipos no hay problema, pero en la vía pública tampoco te pueden impedir circular al lado de quien sea. La vía pública es de todos, y nadie te puede impedir pasear libremente", comenta el exciclista.

La obsesión por las redes

No es nada nuevo que un aficionado pueda compartir carretera con un profesional, pero de un tiempo a esta parte la presencia de las redes sociales ha hecho explotar este problema por el empeño de compartir estas experiencias.

"El ciclismo tiene algo bonito que es la tranquilidad. A lo mejor Tadej Pogacar lo necesita, a mí de momento no me paran tanto", cuenta todavía con humor Iván Romeo, cuya exposición por sus buenos resultados se ha multiplicado en el último año.

En el caso de Luis Ángel Maté, apela al puro sentido común. "Entiendo que a todos nos gusta cuando vemos a nuestros ídolos, pero por encima de ello está el respeto a las personas", comienza en su exposición.

Es muy claro el andaluz en su postura: "A mí nunca se me ocurriría, por mucho que viese a la persona que más idolatro en el mundo, interrumpirle lo que esté haciendo, independientemente de que sea su trabajo o no. Me parece una cuestión de sentido común y de educación. No entiendo cómo una persona puede llegar a acosar a otra".

Luis Ángel Mate. Vuelta a España

La reflexión de 'El Lince', de hecho, es muy profunda: "El mero hecho de encontrarse a un ídolo y no mirarlo y escrutarlo con tus propios ojos, pero sí hacerlo mediante un dispositivo electrónico, ese comportamiento ya nos tendría que dar qué pensar".

"Tenemos que darle menos importancia a tanto algoritmo, tanto número, tanta inteligencia artificial, y quedarnos más con las cosas de verdad", finaliza Maté.

Jesús Herrada habla de un concepto tan básico como el de la educación: "Lo primero es tener un poco de educación. Tanto por parte del que se pone a rueda un rato como cualquiera que va en la carretera. Lo primero es preguntar si te puedes poner a rueda. Hay que entender que uno va trabajando", dice el conquense.

"El hecho de subirlo todo a Internet está haciendo mucho daño en ese sentido. Te graban o te piden un selfie en marcha. Yo decía: 'No, si quieres una foto, paramos luego y nos la hacemos tranquilamente'", finaliza Jesús Herrada.

Todo el mundo quiere maximizar su alcance en este mundo en el que todo se pretende medir. Entiendo que las redes son importantes para las marcas y para la gente, pero tenemos que darle menos importancia a tanto algoritmo, tanto número, tanta inteligencia artificial, y quedarnos más con las cosas de verdad.

Por el momento se ve lejos la posibilidad de que los ciclistas más reconocidos puedan salir a entrenar con guardaespaldas privados por las carreteras. Ahora bien, si los aficionados más intensos siguen espantando de esta forma a los profesionales, el escenario puede cambiar en el futuro próximo.