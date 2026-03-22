Nairo Quintana confirma su retirada del ciclismo: "Será mi último baile en cada competición"

Nairo Quintana se retira esta temporada. El ciclista colombiano anunció en la previa de la Volta Catalunya que dejará el ciclismo profesional una vez que finalice 2026 y acabe su contrato con Movistar Team.

Después de 17 años como profesional, el escarabajo, ya en declive desde hace varias temporadas, ha decidido poner el punto final a su dilatada trayectoria. Lo hará una vez que termine el presente año, un último curso del que desea disfrutar de sus últimas pedaladas.

"Hoy no hablo de despedida, sino de un nuevo comienzo. Quiero seguir construyendo, crear empresas, apoyar el deporte competitivo y también el recreativo y devolverle todo lo que me dio el ciclismo a la gente, a los jóvenes. Quiero que más niños sueñen como yo soñé", empezó diciendo el de Cómbita antes de su reaparición en la Volta Catalunya.

"Todo lo que haga este año será una gran fiesta y va a ser un último baile en cada competencia", aseveró el colombiano, que quiere saborear sus últimas pedaladas como profesional con el maillot de Movistar Team.

Además, el sudamericano no se olvidó de la hinchada que durante los últimos años le ha impulsado desde las cunetas en cada carrera: "Quiero disfrutar con todos los aficionados que han estado a lo largo de estos años".

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