Movistar Team lo confirma: la nueva maniobra que desata la ilusión y un contratiempo que marca la temporada

Ha comenzado con buen pie el 2026 para Movistar Team. En el año en el que el equipo telefónico ha firmado una de sus mejores actuaciones en el mercado de fichajes de los últimos tiempos, los resultados no han tardado en llegar.

La primera gran alegría de la nueva temporada ya es una realidad. La victoria de Raúl García Pierna este domingo en la última etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana viene a confirmar que, efectivamente, la escuadra telefónica ha estado hábil en el voraz mundo del mercado.

García Pierna es uno de los ilusionantes fichajes que han desembarcado en el equipo español. El madrileño militaba en el conjunto Arkéa, pero tras la desaparición de esta estructura Movistar estuvo muy atento para echarle el lazo.

El de Tres Cantos fue el gran protagonista de la quinta y última etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana. Se filtró en una fuga numerosa, sobrevivió a las numerosas caídas de los últimos kilómetros y terminó rematando en el sprint reducido entre los escapados.

Especialista en la lucha contra el crono, García Pierna ya dio un paso adelante considerable la temporada pasada, especialmente con una gran actuación en La Vuelta. Ahora, con apenas ocho días de competición con su nuevo maillot de Movistar Team, ya ha dado la primera alegría y justifica la apuesta del equipo telefónico por él.

Un buen arranque de temporada

La de Raúl García Pierna es la primera victoria para Movistar Team en esta nueva temporada. En un ciclismo en el que los triunfos se cotizan cada vez más caros y en un equipo como Movistar donde cuenta mucho ganar, este hito es un gran alivio para mirar con confianza al futuro más próximo.

Y sobre todo, un respaldo para confirmar que la visión de futuro en el mercado de fichajes ha sido la adecuada.

Al margen de este triunfo de García Pierna, Movistar Team ya sorprendió en la Challenge de Mallorca, cuando en la contrarreloj por equipos del Trofeo des Salines firmó un increíble segundo puesto.

Aquel día el conjunto español se quedó a tan sólo tres segundos del Red Bull Bora del todopoderoso Remco Evenepoel. Una actuación que levantó los aplausos de los aficionados. El equipo aquel día estaba formado por Nelson Oliveira, Iván Romeo, Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Lorenzo Milesi, Michel Hessmann y Enric Mas.

Antes de esta actuación coral llegó el tiro al palo de Diego Pescador. En la Clásica Camp de Morvedre el corredor colombiano estuvo a punto de dar la sorpresa y terminó segundo después de ceder en el sprint final ante el italiano Scaroni.

Ese mismo día en Estivella también Iván Romeo estuvo entre los mejores y llegó poco por detrás en la cuarta posición.

Además, en el GP Castellón fue Jon Barrenetxea el que dejó ver la 'M' entre los mejores de la prueba. El ciclista vasco llegó al sprint en cabeza y firmó un meritorio cuarto puesto que también sirvió para sumar puntos para el equipo español.

El contratiempo

La única mala noticia de este inicio de temporada en Movistar Team tiene que ver con el gran fichaje. Cian Uijtdebroeks sufrió una caída en la tercera etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana y tuvo que retirarse de la prueba.

"El corredor belga padece fuerte dolor en la muñeca, sin apreciación de lesión ósea", comunicó el equipo al respecto. La lesión no tiene buen aspecto y le obligará a parar durante un tiempo.

Uijtdebroeks es, sin duda, la gran incorporación de esta temporada. El joven corredor belga es una esperanza de presente y de futuro para las grandes vueltas, y en su primera campaña como telefónico se espera su presencia en el Tour de Francia.

Todavía quedan fichajes por debutar en esta temporada. Uno de ellos es Juanpe López. El andaluz aún no ha comenzado a rodar en este 2026, pero es otro de los que está llamado a hacer buenas actuaciones tras su salida del equipo Lidl-Trek.

El último en llegar, el polaco Filip Meciejuk, también está por estrenar su calendario de competición después de su sorprendente fichaje por Movistar Team.

El trabajo de estos primeros compases de temporada sirven a Movistar Team para ilusionar a sus aficionados en un ciclismo donde cada vez todo es más difícil y el dinero de los grandes manda más.