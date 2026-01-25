Un canguro siembra el caos en el Tour Down Under: se cruza en medio del pelotón y provoca la caída de varios ciclistas

La temporada ciclista apenas acaba de comenzar y ya ha dejado uno de los momentos más surrealistas el todo el año. Un canguro desató el caos en la última etapa del Tour Down Under al colarse en medio de pelotón y provocar varias caídas, entre ellas la del líder de la competición.

En la quinta y última jornada de la prueba australiana que tenía inicio y final en Stirling, las imágenes fueron de lo más surrealista. Mientras el pelotón rodaba a alta velocidad, un canguro decidió sumarse a la fiesta y saltar dentro del pelotón.

Esta irrupción repentina del animal, al que se le vio incluso algo desconcertado, provocó varias caídas entre los ciclistas que rodaban a alta velocidad. Uno de los que se fue al suelo fue, de hecho, Jay Vine, que llegaba como el lider de la prueba al último día de competición.

😱🦘 Lío tremendo con un canguro en pleno Tour Down Under: tiró a varios ciclistas, entre ellos a Jay Vine, corredor que ha acabado llevándose la general#TourDownUnder pic.twitter.com/YBK5E1m4nH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 25, 2026

Otro compañero suyo de equipo, Mikkel Bjerg, también se fue al suelo y tuvo que abandonar la carrera antes de tiempo.

Por fortuna, Jay Vine pudo terminar la prueba después de cambiar de bicicleta y terminó proclamándose campeón de este Tour Down Under, una nueva victoria para el equipo UAE Team que aspira a batir su récord de la pasada temporada.

El canguro invitado

Todo sucedió a falta de unos 100 kilómetros para que terminara la quinta y última etapa del Tour Down Under. En un tramo favorable con buena visibilidad y en el que los ciclistas circulaban a gran velocidad, de repente un canguro irrumpió de manera inesperada.

Su cruce en la carretera hizo que los corredores se vieran sorprendidos, tuvieran que tocar el freno abruptamente y varios de ellos se fueran al suelo.

El canguro trató enseguida de salir de la carretera, aunque se resbaló sobre el asfalto en varias ocasiones y, visiblemente alterado, también le costó salir de la maraña de deportistas.

The most Australian crash I've ever seen, a kangaroo jumped in the peloton. 😳🦘 "Final destination" stuff for UAE, it made Bjerg (who abandoned) and race leader Vine crash. They have only 3 riders left in the race... #TourDownUnder pic.twitter.com/U4WHYzH6xC — Mihai Simion (@faustocoppi60) January 25, 2026

"Siempre digo que lo más peligroso de Australia son los canguros", dijo con sorna Jay Vine, el ganador del Tour Down Under, uno de los que se fue al suelo y que tiene cierta facilidad para verse envuelto en todas las caídas.

El australiano terminó llevándose 'su' carrera por delante del suizo Mauro Schmid, segundo, y de su compatriota Harry Sweeny, que fue tercero.