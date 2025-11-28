La idea más loca de Tadej Pogacar para ganar La Vuelta: "Si se cambiara con el Giro..."

El ciclista esloveno aboga por cambiar las fechas de estas dos grandes vueltas para aprovechar el clima de uno y otro país. Más información: Tadej Pogacar revela el infierno que vivió durante el Tour de Francia: "Simplemente mi cuerpo se apagó"

Algún año Tadej Pogacar regresará a La Vuelta. Campeón del Giro de Italia y cuádruple ganador del Tour de Francia, al ciclista esloveno le falta ganar en España para cerrar el círculo de la triple corona y seguir agrandando su leyenda.

No está nada claro, sin embargo, que esto vaya a producirse en la próxima temporada. El doble campeón del mundo habló desde las Islas Canarias, donde está entrenándose actualmente, sobre la posibilidad de encajar La Vuelta en su calendario, pero sus declaraciones no fueron demasiado esperanzadoras a corto plazo.

"Es muy difícil de combinar el Tour de Francia con La Vuelta", aseguró Pogacar, haciendo referencia a la complejidad de cuadrar estas dos pruebas también con la opción de correr el Mundial. Y es que podría conseguir en Canadá su tercer arcoíris consecutivo en 2026 en un Mundial que de nuevo le viene como anillo al dedo.

Tadej Pogacar, con su oro y el maillot arcoíris en el Mundial de Ruanda 2025. REUTERS

Eso sí, Pogacar soltó una idea que le ronda la cabeza desde hace tiempo: "Siempre digo que si cambiaran el Giro y La Vuelta sería mucho mejor por clima y para acudir", dijo el aclamado corredor para abrir un 'melón' con respecto al calendario de los últimos años.

El esloveno cerró sus referencias a la carrera de casa: "Seguro que algún día tendré que correr La Vuelta, y tengo muchas ganas de que llegue ese día", aseveró el crack mundial sin desvelar en qué año se planteará esta opción seriamente en su calendario.

Pogacar 'nació' en La Vuelta

No hay que olvidar que Tadej Pogacar tiene una conexión muy especial con La Vuelta. La carrera española fue su primera grande, y fue donde comenzó a convertirse en una estrella reputada a nivel internacional.

Con apenas 20 años disputó la edición de 2019 y fue, sin lugar a dudas, la gran revelación. El balance fue espectacular. Se llevó tres victorias de etapa, fue tercero en la clasificación general y también ganó el maillot del mejor joven de la carrera.

Sus tres triunfos llegaron en tres finales en alto. El primero de ellos llegó en la novena etapa. Aquel día con final en Cortals d'Encamp fue maravilloso para el joven Tadej Pogacar, que levantó los brazos por primera vez en una gran vuelta.

Lo hizo por delante de Nairo Quintana, a quien aventajó en 23 segundos, y de Primoz Roglic, a quien le endosó cerca de 50 segundos. Ese día el esloveno también dio un paso adelante en la clasificación y su nombre empezó a resonar con fuerza.

La promesa se hizo realidad de golpe. Unos pocos días después, en Los Machucos, Pogacar volvió a ser mejor que nadie y se adjudicó su segunda victoria en La Vuelta en la etapa 13.

No contento con ello, todavía tuvo tiempo de completar el triplete de triunfos en La Vuelta ya durante la última semana de competición. Pogacar dio un gran golpe en la Plataforma de Gredos y de esta manera no sólo ganó la etapa, sino que además dio el golpe definitivo para subirse al podio de Madrid.