El año de Pogacar, ¿otra vez el mejor de la historia?: secretos al descubierto, centenario y el hambre del caníbal del siglo XXI

"Puedo decir que esta es mi mejor temporada, de largo". Si el propio protagonista lo dice, quizás no habría cabida para el debate, pero lo cierto es que la conversación ciclista de los últimos días se sigue centrando en qué fue mejor, si el 2024 o el 2025 de Tadej Pogacar.

El esloveno ha venido al ciclismo para hacer historia. Si ya el año pasado se barruntaba la idea de que había firmado la mejor temporada de todos los tiempos, el curso que acaba de cerrar no le anda ni mucho menos a la zaga. Por esa regla de tres, Pogacar habría rubricado las dos mejores actuaciones jamás presenciadas.

En este 2025 alcanzó -y superó- su victoria número 100, volvió a proclamarse campeón del Tour de Francia, se adjudicó tres Monumentos y retuvo el Mundial. La maldición del arcoíris tampoco va con él. La comparación con Merckx tiene múltiples aristas, pero lo que está claro es que 'Pogi' es lo mejor que han visto los ojos de toda una generación.

Dos 'grandes' frente a una

En esta comparación de temporadas la balanza se inclina hacia el 2024 al tener sólo en cuenta las grandes vueltas. La planificación de este año fue diferente y Pogacar sólo corrió el Tour de Francia, mientras que la temporada pasada en su calendario también se dibujó el Giro de Italia.

El dominio de Tadej en las carreras de tres semanas fue abrumador en 2024. Pogacar debutó en el Giro de Italia y, lejos de pagar la novatada, fueron otros los que pagaron los platos rotos de su ambición.

El del UAE Team arrasó de principio a fin y se mimetizó con la maglia rosa. Seis victorias de etapa y exhibición tras exhibición en uno de los dominios más absolutos de los últimos tiempos por las carreteras italianas.

Aquello no le sació y, por supuesto, quedaba la gran cita del Tour de Francia. Allí tampoco tuvo piedad de nadie. Se enfundó el amarillo y logró otras seis victorias de etapa, tres de ellas en los últimos tres días de competición. Si bien es cierto que las condiciones en las que llegó Vingegaard tras la caída en el País Vasco no fueron las mejores.

Comparando con este 2025, Pogacar 'sólo' se apuntó al Tour de Francia. Se presentaba una batalla de igual a igual con Jonas Vingegaard, pero de nuevo no hubo color. Se adjudicó su cuarta ronda francesa y se queda ya tan sólo a un entorchado de los grandes mitos.

Tadej venció en Rouen, en la cuarta etapa, y consiguió su victoria número 100 en su carrera deportiva. Un número redondo e histórico que, por supuesto, no se quedó ahí.

Eso sí, en la última mitad de la competición no se le vio tan fresco y alegre como acostumbraba, y él mismo desveló recientemente los motivos.

"Al día siguiente de la etapa del Mont Ventoux tuve problemas en la rodilla y empecé a dudar de si podría seguir, de si podría aguantar la etapa reina. En la etapa de La Plagne, el tiempo era pésimo. Hacía frío y mi cuerpo se puso a la defensiva. Estaba reteniendo agua porque estaba en shock", confesó el campeón del mundo.

Dos Mundiales seguidos

En 2024 Tadej Pogacar cumplió una de sus grandes cuentas pendientes. Se proclamó campeón del mundo en Zúrich con una actuación que quedará registrada en los libros por los siglos de los siglos.

Un ataque demoledor a 100 kilómetros de meta desembocó en una exhibición legendaria. Es lo que tiene, que sólo sabe ganar a lo grande y ofreciendo un espectáculo pocas veces antes visto en el deporte.

Tras esta oda al ciclismo, Pogacar se enfrentaba a la maldición del arcoíris, esa que gafaba a los portadores de este precioso maillot, pero él no entiende de maldiciones.

En este 2025 se presentó en Ruanda como el gran favorito en los Mundiales más duros de todos los tiempos. Y si ya era complicado ganar una vez, retener el título suponía subir la apuesta. Como no hay nada imposible, otro ataque lejano, esta vez a 104 kilómetros para la meta, terminó en otra gesta increíble.

Al Campeonato del Mundo hay que sumarle este año el Europeo. 'Pogi' corrió por primera vez en el Campeonato de Europa y lo hizo para colgarse el oro, demostrando que es el mejor del mundo y también del continente.

Podio en todos los Monumentos

La balanza se inclina hacia este 2025 al valorar las actuaciones de Pogacar en los Monumentos. El de UAE Team se ha subido al podio en todos y cada uno de ellos, algo nunca antes visto en la historia, y además se ha adjudicado tres.

Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y Lombardía. En estas tres prestigiosas pruebas tocó la gloria Tadej en este 2025, con especial énfasis en su quinto entorchado en la 'Clásica de las hojas muertas'.

Además, terminó tercero en el año de su apuesta definitiva por la Milán-Sanremo, mientras que finalizó segundo por detrás de Van der Poel en su primera aparición en la París-Roubaix. Se generó además muchísima expectación por ello.

Menos días de competición en 2025

Tadej Pogacar cerró este 2025 con el triunfo en Lombardía y 50 días exactos de competición. Media centena de días sobre la bici y 20 triunfos entre generales y etapas parciales.

El año pasado el esloveno se fue un poco más largo. Corrió 58 días, aunque en ello tuvo mucho que ver el hecho de hacer dos grandes vueltas. Este curso, aunque tenía previsto hacer La Vuelta, finalmente prefirió descansar.

El resto de triunfos deja en el aire la decisión sobre qué año fue mejor. En este 2025 el campeón del mundo ganó el UAE Tour y Dauphiné, carreras de una semana, mientras que el año pasado reinó sin rivales en la Volta Catalunya.

Ganador de la Strade Bianche, la Flecha Valona y la Tre Valli Varesine este curso, también fue segundo en la Amstel Gold Race. El año pasado se adjudicó también la Strade, además del Giro Dell'Emilia y el GP de Montreal.

Eddy Merckx y el mejor de siempre

Hace ya tiempo que Tadej Pogacar se ganó a pulso la posibilidad de ser comparado con Eddy Merckx. Catalogado ya por muchos como el mejor de todos los tiempos, el esloveno sigue aumentando su legado a cada día que pasa.

No parece que este debate se vaya a terminar en los próximos años, quizás nunca se llegue a cerrar. De hecho, aquí entran aspectos objetivos y subjetivos.

Donde Merckx sigue a años luz de Tadej Pogacar es en los números. Las 279 victorias del belga no podrán ser igualadas por el esloveno, que a sus 27 años acumula ya 108.

'El Caníbal' también gana en las generales de las grandes vueltas (11 a 5) o en triunfos de carreras de un día (72 a 29), pero da la impresión de que el esloveno tiene un aura y una forma de ganar que le hace muy especial.

La calidad de sus triunfos, con esos ataques a falta de más de 100 kilómetros para la meta en los Mundiales dentro de un ciclismo cada vez más medido, son oxígeno para el deporte. Un ciclista valiente, ambicioso e insaciable. El caníbal del siglo XXI. Y lo mejor es que todavía quedan unos años por disfrutarlo.