El Israel-Premier Tech anuncia su cambio de nombre y de imagen para alejarse "de su actual identidad israelí"

Imagen de las protestas propalestina en la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid al paso de un ciclista del Israel-Premier Tech José Vicente Ical

El equipo Israel-Premier Tech cambiará de nombre y de imagen. Así lo desveló la estructura ciclista en un comunicado emitido en la tarde de este lunes, donde los propietarios reconocían "la necesidad de un cambio".

El equipo ciclista dejó claro en su comunicado que "siempre ha sido un proyecto deportivo", y sacó pecho de sus numerosos éxitos sobre la carretera en los últimos años. Hitos como ganar etapas en el Tour de Francia o recuperar la categoría WorldTeam.

No ocultó el Israel-Premier Tech, sin embargo, que los últimos meses han sido complicados por las crecientes protestas propalestinas en las carreras: "Esta cultura ha sido la base que le ha permitido superar los desafíos de los últimos meses, apoyando firmemente a sus ciclistas y personal durante un período increíblemente difícil".

El equipo ciclista dejó claro que "los propietarios y la gerencia del equipo han reconocido la necesidad de un cambio", así que han preferido ceder para darle viabilidad a la estructura.

El comunicado recalcó la intención de alejarse de la actual identidad israelí del equipo, algo que consideran como un "sacrificio" para "asegurar el futuro del equipo".

Por otra parte, Sylvan Adams, el multimillonario dueño del equipo y simpatizante abierto de Netanyahu, "decidió dar un paso atrás en su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo". El canadiense se centrará en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial.

En los últimos meses se han recrudecido las protestas propalestinas en las carreras en las que participaba el equipo Israel-Premier Tech. En La Vuelta se produjeron graves disturbios, especialmente en la etapa final de Madrid, y recientemente en Italia la organización del Giro dell'Emilia decidió revocar su invitación, ya que ellos, al contrario que La Vuelta, sí podían hacerlo.

Comunicado íntegro del Israel-Premier Tech

Hace once años, se fundó el equipo de Cycling Academy con la visión de nutrir a jóvenes talentos de países ciclistas no tradicionales, incluido Israel, brindando a los aspirantes a ciclistas un camino claro hacia el ciclismo profesional.

Durante los últimos 11 años, el equipo, que evolucionó a Israel – Premier Tech hace cuatro años, ha experimentado los altibajos propios del deporte profesional, desde la alegría de ver a nuestros corredores ganar etapas del Tour de Francia hasta el desafío del descenso y la remontada al WorldTour. Es, y siempre ha sido, un proyecto deportivo.

El equipo se enorgullece de sus logros en la carretera, pero aún más de la cultura que ha construido. Esta cultura ha sido la base que le ha permitido superar los desafíos de los últimos meses, apoyando firmemente a sus pilotos y personal durante un período increíblemente difícil. A lo largo de este tiempo, los propietarios y la gerencia del equipo han reconocido la necesidad de un cambio.

Con un firme compromiso con nuestros ciclistas, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo.

De cara a la temporada 2026, Sylvan Adams decidió dar un paso atrás en su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo, para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial, Israel.

🎙 "This feels amazing! To be able to win here once again is just incredible. I’m really grateful for my team. They supported me perfectly!"



Oded Kogut took win number 175 for IPT with his victory in @Cro_Race today.https://t.co/fHlT3V92x5



🇭🇷 #CROrace #YallaIPT #FactorRacing — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) October 5, 2025

Aunque nos espera un nuevo capítulo, que se revelará pronto, el equipo seguirá fiel a su promesa fundacional: desarrollar talentos ciclistas de todo el mundo.

A nuestros fans: gracias por su apoyo incondicional a lo largo de los años, y especialmente durante estas últimas semanas. Esperamos continuar este camino juntos.