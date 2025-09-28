Tadej Pogacar firma otra exhibición histórica en Ruanda y consigue su segundo maillot arcoíris consecutivo

El ciclista esloveno volvió a atacar otra vez a más de 100 kilómetros de meta para conseguir su segundo Mundial por delante de Remco Evenepoel. Juan Ayuso fue octavo.

Otra exhibición impresionante para los libros de historia del deporte. Tadej Pogacar consiguió este domingo proclamarse campeón del mundo por segunda vez consecutiva gracias a otro ataque sobrenatural a más de 100 kilómetros para la línea de meta.

De forma similar a lo que osó a hacer un año atrás en Zúrich, otra vez el esloveno decidió sacudir la carrera desde lejos y emocionó con un demarraje definitivo. El mejor ciclista que los ojos de muchos aficionados hayan visto jamás, portará por segundo año consecutivo el maillot arcoíris.

Sin rival, y tras soltar primero a Juan Ayuso y después a Isaac del Toro, los dos únicos que aguantaron ese ataque tan tempranero en un inicio, Pogacar rodó de nuevo durante mucho tiempo en solitario en busca del oro.

PARA LAS MEMORIAS DE ÁFRICA.

QUIERE SER EL REY DE LA HISTORIA.



🌈 ¡𝐓𝐀𝐃𝐄𝐉 𝐏𝐎𝐆𝐀𝐂𝐀𝐑 REPITE LA GESTA Y REVALIDA EL ARCOÍRIS EN RUANDA!



📺 Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #Kigali2025 pic.twitter.com/l8fGXcywiJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 28, 2025

Le devolvió la moneda a Remco Evenepoel, peleado con el mundo tras dos cambios de bicicleta. El belga le había doblado la semana pasada en la crono, pero esta vez tan sólo pudo ser plata. Un resultado, no obstante, más que meritorio.

El bronce fue a parar a manos de Ben Healy. El irlandés tenía muy claro que este recorrido le venía perfecto, así que no falló y se subió al podio después de un esfuerzo extremo. Juan Ayuso, el mejor español que soñó con meterse en la pelea con Pogacar, finalizó en una meritoria octava posición.

