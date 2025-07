Tadej Pogacar se corona en París con su cuarto Tour de Francia con otro despliegue de fuerza en la última etapa

Finalizada la etapa 21 con final en París, el ciclista esloveno Tadej Pogacar ha vuelto a consagrar su condición de mejor ciclista del mundo al conquistar su cuarto Tour de Francia (segundo consecutivo) con una ventaja de 4' 24'' sobre Jonas Vingegaard.

El ciclista de UAE trató de lograr la victoria en una dura etapa en las calles de París, pero finalmente el honor fue para el belga Wout van Aert que derrochó talento en la parte final del trazado y alejó la opción de victoria al esloveno.

Con su victoria, Pogacar iguala a Chris Froome con cuatro títulos y ya tiene a tiro al selecto club de los pentacampeones formado por Anquetil, Hinault, Indurain y Eddy Merckx, los más exitosos de la historia una vez se anularon por dopaje las siete Grandes Boucles de Lance Armstrong.

A sus 26 años, el esloveno se convierte en el ciclista más joven de la historia en lograr la hazaña de ganar cuatro Tour de Francia y tiene a tiro aún el récord si logra ganar próximamente su quinta ronda gala.

El esloveno ha logrado dar un golpe en la mesa en su rivalidad particular con el otro gran ciclista de su generación (Jonas Vingegaard), al que vuelve a superar después de que este lograse desafiar su hegemonía en 2022 y 2023.

Cada Tour es diferente, y en esta edición, el triunfo de Pogacar se cosechó, sobre todo, en la segunda semana de carrera.

El esloveno se exhibió en los Pirineos y fue poco a poco aumentando sus rentas a base de exhibiciones como la de la 12ª etapa, en la que metió más de dos minutos de ventaja a Vingegaard.

A partir de ahí, fue gestionando y ampliando su renta al no dar muestras de debilidad en ningún momento. Vingegaard no dejó de intentarlo, pero no logró quebrar a su rival a pesar del esfuerzo del Visma.

Tadej Pogaçar celebra su victoria en la 12ª etapa del Tour de Francia. Reuters Reuters

El éxito del ciclista del UAE, de 26 años, ha disparado la euforia entre los aficionados al ciclismo y ya hay quien lo sitúa como el corredor más grande de todos los tiempos.

Lo cierto es que, aunque su palmarés sea espectacular, el esloveno todavía tiene algunas metas que cumplir para superar a las leyendas de la bicicleta.

Pogacar tuvo a tiro su propio récord de victorias en un solo Tour (seis), pero ha llegado muy fatigado a la parte final y decidió no tomar riesgos. Se queda en cuatro.

En total, el Caníbal se va de su sexta participación sumando 21 victorias, a 14 de las 35 de Mark Cavendish.

Retos pendientes

Uno de sus retos más claros es el de completar el triplete de grandes vueltas (Tour, Giro y Vuelta). Solo siete ciclistas en la historia han completado esta hazaña: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

Tras sellar su cuarto Tour y como campeón del Giro de Italia (2024), tan solo se le resiste la Vuelta a España, donde fue tercero en 2019 —con solo 20 años—.

Desde entonces, no lo ha vuelto a intentar, aunque se ha generado mucha expectación por su posible presencia en la edición de La Vuelta que comenzará a finales de agosto, donde intentaría unirse al selecto club de ganadores de las tres grandes.

Si finalmente gana este Tour, Pogacar habrá ganado cinco grandes vueltas en ocho participaciones; algo admirable, pero insuficiente para situarlo por encima de Eddy Merckx.

El ciclista belga ganó 11 grandes vueltas en 16 participaciones: cinco Tours, cinco Giros y una Vuelta a España.

Por ahora, la carrera de Pogacar va camino de ser histórica por sus precoces éxitos y sus exhibiciones, pero para entrar en la consideración de mejor ciclista de todos los tiempos, aún debe cosechar más victorias en las tres grandes.

De lo que sí puede presumir Pogacar es de haber conquistado la llamada triple corona, es decir, la conquista del Tour, el Giro y el Mundial de ciclismo en ruta en un mismo año (2024). Solo Merckx (1974) y Stephen Roche (1987) lo han logrado.

Otro de los grandes hitos por conquistar para el esloveno es el número total de victorias en grandes vueltas. Por ahora, suma 31, muy alejado de las 64 de Merckx, las 55 de Cavendish o las 41 de Hinault.

De las carreras clásicas, faltan en su palmarés la Milán-San Remo (ha sido tercero en dos ocasiones) y la París-Roubaix (fue segundo este año).

Para poder subirse a lo más alto del Olimpo de la bicicleta, por edad y condiciones, Pogacar se encuentra sumido en una lucha contra la historia del deporte.

Con varios años de carrera por delante, todavía ha de ganar más grandes vueltas (sobre todo, La Vuelta), obtener más victorias de etapa y añadir las clásicas que le restan para mirar de tú a tú al resto de leyendas.