Juan Ayuso se descalabra en la etapa reina y dice adiós a sus opciones en el Giro de Italia

Juan Ayuso dijo adiós en la etapa 16 a sus opciones de ganar el Giro de Italia. El ciclista español de UAE no pudo abordar el ataque de un EF a 42 kilómetros de meta que dinamitó por completo la carrera transalpina. [Narración y estadísticas de la etapa].

Un embiste a más de 7 kilómetros para coronar puerto de Santa Bárbara que dejó a Ayuso solo ante el peligro y fuera de combate. Se quedó a 13:27 minutos de Isaac del Toro en la general, quien mantendrá un día más la maglia rosa con 26 segundos de ventaja sobre Yates y 31 sobre Carapaz.

Sufrió lo indecible Ayuso en una etapa que podía ser clave para el devenir del Giro. A 1:26 del liderato, el catalán sufrió varios percances a lo largo de la etapa. Se vio cortado tras el accidente de Roglic y volvió a hacerlo a falta de 80 km para el final.

"Juan se está despidiendo del Giro de Italia"



Ayuso cede a 42 kilómetros de meta y ve cómo se le escapan todas sus opciones.#GirodItalia pic.twitter.com/qfi7Gse8lE — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2025

Se reincorporó al grupo. Eso sí, las sensaciones no eran del todo positivas. Y se acabó reflejando an la ascensión a Santa Bárbara, la penúltima del día. Ahí, el EF con Richard Carapaz a la cabeza, lanzó un ataque que dejó muy tocado a Ayuso. No pudo aguantar el tirón y poco a poco se fue diluyendo hasta quedar en solitario.

Los últimos kilómetros fueron una odisea para el barcelonés. Incapaz de reintegrarse con el pelotón, siguió cediendo tiempo y acabó cruzando la línea de meta a 14:47 del italiano Michele Scaroni, vencedor de la etapa.

Adiós de Roglic

La etapa fue una escabechina para los favoritos. Antes de que Ayuso dijera adiós a todas sus opciones, Primoz Roglic desistió y abandonó el Giro tras su enésima caída en el Giro.

El incidente tuvo lugar a 100 kilómetros de meta. Fue la gota que colmó el vaso después de verse ya en una situación muy delicada tras perder más tiempo en las últimas etapas.

El Giro se pone muy duro: Roglic ha dicho adiós, Carapaz y Bernal se han ido al suelo...



🚨🚴‍♂️ Sigue EN DIRECTO la 16ª etapa en @Eurosport_ES 1 y @StreamMaxES con @javierares, @albertocontador y @eduardochozas. #GirodItalia pic.twitter.com/6ArquNK48S — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 27, 2025

El esloveno se bajó de la bicicleta a 95 km de meta y se encontraba décimo en la general a 3.53 minutos del líder, el mexicano Isaac del Toro.

El ciclista de UAE, que se mantendrá un día más al frente de la general, mostró por primera vez sus flaquezas. No pudo seguir a Carapaz y tuvo que defender el rosa en solitario en los kilómetros finales.

Perdió 1:36 con el ecuatoriano lo que dejó muy abierto el Giro de cara a las últimas cinco etapas. Se quitó de encima a Ayuso y Roglic, pero ahora mirará de reojo a Carapaz y Yates. Todo está por decidir.