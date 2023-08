Mikel Landa, dudoso antes de La Vuelta: "El equipo quiere que haga la general, pero no estoy muy seguro"

El inicio de La Vuelta a España está ya a escasos días de que se produzca. La carrera presenta su mejor cartel de los últimos años y la expectación por la carrera es máxima ante la presencia de ciclistas como Primoz Roglic, Remco Evenepoel o Jonas Vingegaard, pero también por un recorrido en el que aparecen cimas tan emblemáticas como el Tourmalet o el Angliru.

Entre la nómina impresionante de ciclistas que tomarán la salida en Barcelona este sábado 26 de agosto se encuentra Mikel Landa. El ciclista vasco es siempre uno de los corredores más aclamados por la afición, siempre deseosos de sus dosis de Landismo, y él espera poder devolverles el cariño con una buena actuación.

El todavía corredor del Bahrain - Victorious ofreció una entrevista en el Podcast Oficial de La Vuelta para repasar por primera vez cómo había sido su fichaje por el Soudal - Quick Step de Remco Evenepoel, hablar sobre sus objetivos en La Vuelta y analizar el bajón de rendimiento que ha experimentado en el último tramo de la temporada.

Mikel Landa ataca en una etapa de la Itzulia 2023

Se mostró consciente de que no estuvo a su mejor nivel en el Tour de Francia, pero espera poder destacar en La Vuelta bien sea en la general o incluso cazando alguna etapa. No en vano, tan sólo tiene una victoria en la gran vuelta española y esta fue en 2015.

Ilusionado con Evenepoel

Mikel Landa confirmó hace unos días lo que venía siendo ya un secreto a voces, su marcha del equipo Bahrain - Victorious para marcharse al Soudal - Quick Step la temporada que viene. Allí se encontrará con Remco Evenepoel, vigente campeón del mundo contrarreloj y uno de los prodigios del ciclismo actual, y está muy ilusionado con ello.

"Estoy super ilusionado por el fichaje, hace años, en 2016, Quick Step se interesó por mí. Al final por una cosa o por otra no pudo ser, pero es un equipo al que he admirado mucho. Ahora poder ser parte de ese equipo me motiva muchísimo. Tener a Remco, ayudarle a plantarle cara a Vingegaard, Roglic y Pogacar, poder ayudarle y aconsejarle en algunas cosas, me motiva mucho y quiero disfrutar de ese rol de apoyarle. Luego el calendario es largo y tendré también mis oportunidades", apuntó en el Podcast Oficial de La Vuelta.

Esta carrera será una de las últimas actuaciones con su actual equipo, el Bahrain - Victorious, así que espera despedirse con buen sabor de boca: "Daré el máximo que tenga, como siempre. A ver si me sale una Vuelta un poco buena, si no es por la general, para pelear por alguna etapa, y así nos despedimos todos contentos".

Landa recordó a Gino Mäder, su compañero de equipo fallecido hace unas semanas en el Tour de Suiza: "Fue un palo, compartes muchas horas con ellos, son muchos días fuera de casa y nuestros compañeros son nuestras familias. Gino se hacía querer mucho, le perdimos de una forma que podríamos ser cualquiera, y pensar en volver al bus y no verle, es algo difícil de darle la vuelta", comentó Landa.

Su participación en La Vuelta

Mikel Landa comentó sobre su temporada que empezó "super bien" y que a partir de Dauphiné dejó de encontrarse en plena forma. "Esta última parte ha sido la más desagradable", dijo. Además, en el Tour de Francia estuvo lejos de su mejor versión y también sufrió una caída. "La primera parte de la temporada fue muy intensa, en Lieja me puse enfermo y tuve que parar más tiempo de lo previsto. Luego arranqué con los nervios de querer recuperar demasiado rápido", analizó.

Sobre cuál puede ser su papel en La Vuelta, el ciclista alavés dejó algunas dudas sobre su convencimiento aunque dejó claro que el equipo quiere que pelee la general. Él, alegó que prefiere ir "día a día" para ir viendo cuáles son sus sensaciones y a partir de ahí seguir creciendo en la carrera.

Mikel Landa junto al trofeo Senza Fine del Giro de Italia SprintCyclingAgency / Bahrain Victorious

"El equipo quiere que esté en la clasificación general, eso es lo que me piden. Intentaré hacerlo, aunque no estoy muy seguro de mis opciones, y si no, me gustaría ser un corredor batallador y ganar alguna etapa. Es algo que lo llevo buscando tiempo", dijo Landa antes de advertir que su mejor recuerdo en La Vuelta es su victoria de etapa en Andorra en la edición de 2015.

