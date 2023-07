Las lágrimas y la emoción de Izagirre tras su victoria en el Tour: "Va por mi hija, hoy es su cumpleaños"

Ion Izagirre se convirtió en el nombre propio de este Tour de Francia este jueves. El corredor del Cofidis fue el más fuerte de la duodécima etapa y se alzó con la victoria en la ronda gala. Una exhibición portentosa del ciclista vasco que le hizo levantar los brazos tras ser el más fuerte de la escapada.

La emoción invadió a Ion Izagirre tras coronarse en la meta de Belleville en Beaujolais y, durante su intervención ante los medios, quiso acordarse de lo más importante que tiene en su vida. El corredor, que ganaba por segunda vez en el Tour de Francia, dejó un emotivo mensaje para su hija.

"Me han pasado muchas cosas por la cabeza, ha sido muy emocionante todo. Pienso en muchas cosas, sobre todo en mi hija, hoy es su cumpleaños y son muchos días fuera de casa. Muchas veces nos perdemos esas cosas bonitas de la familia. Esto es para ella. Todas las victorias son diferentes, hoy ha sido así. Esta mañana la he felicitado por WhatsApp y es para ella", explicaba el corredor, invadido por un cúmulo de emociones. Una situación que le hizo no poder evitar las lágrimas tras su bonita dedicatoria.

Por otro lado, Ion Izagirre quiso explicar cómo se fraguó la segunda victoria de su carrera en el Tour de Francia. El corredor, además, aseguró que había estado intentando filtrarse en la escapada de la jornada durante varios días, pero que no había sido posible. También explicó cómo se forjó su triunfo con un ataque lejos de la meta.

"He estado todo el Tour intentando pillar la fuga y en el último puerto me he visto con fuerzas y he podido arrancar, mantener la diferencia y hacerme con la victoria. Son 30 km que nunca sabes qué va a pasar, pero confiaba en mis fuerzas y sabía que si me hacía con una renta suficiente no tendrían referencia visual y me favorecería. Hoy tenía el día. He podido enlazar y con Guillaume nos hemos entendido muy bien. He arrancado, me he visto solo, y hasta que las fuerzas acompañasen a meta", declaró.

Por otro lado, quiso hacer referencia al buen trabajo que se ha realizado en el Tour de Francia con su puesta en escena. La ronda gala tuvo sus tres primeras etapas en el País Vasco y fueron todo un éxito por parte de la organización.

"La verdad es que es un Tour vasco. Comenzó allí y ya llevamos dos victorias de corredores de casa. Para Cofidis está siendo fabuloso, veníamos a por un top-10 y una etapa, ya llevamos dos y Guillaume Martin está con opciones en la general", aseveró el corredor tras su victoria.

