Carlos Rodríguez deja abierta su presencia en la próxima Vuelta: "Todavía no hay nada decidido"

Carlos Rodríguez no sabe todavía si estará en la próxima edición de La Vuelta a España. El joven ciclista del equipo Ineos fue una de las grandes revelaciones el año pasado, y si no llega a ser por una grave caída habría estado peleando por el podio hasta el último momento, pero aún no puede decir que esta temporada vaya a intentar repetir su sensacional actuación en las carreteras españolas.

Así lo confesó el corredor de Almuñécar en una entrevista en el Podcast Oficial de La Vuelta. El español repasó cómo fueron sus sensaciones en su debut en la tercera grande del calendario, cómo se produjo la caída y la manera en la que terminó, a duras penas y con muchos dolores, una exigente competición. De hecho terminó siendo séptimo en la clasificación general, un top10 en su debut en una carrera de tres semanas.

Ahora, el andaluz se encuentra de nuevo en pleno proceso de recuperación después de otro accidente sufrido en la Strade Bianche. Carlos Rodríguez se fue al suelo y se fracturó la clavícula en la carrera italiana, por lo que ahora se centra en que su rehabilitación sea efectiva para poder regresar lo antes posible a la competición en plenitud de condiciones. Hace pocos días que se ha vuelto a subir encima de una bicicleta, así que prefiere ir con cautela.

La Vuelta anterior

Carlos Rodríguez debutó el año pasado en su primera gran vuelta y, quitando la caída, su balance es más que positivo: "Fue una experiencia muy buena, mejor de lo esperado. Las sensaciones fueron muy buenas de verte ahí con los mejores en una de las carreras más importantes del ciclismo. Quizás no terminé de la mejor manera con la caída, pero lo importante es que llegué a Madrid y disfruté de la carrera muchísimo".

El andaluz confesó que verse peleando con los mejores "es trabajo de preparación", aunque sabe se mostró convencido de que tendrá que seguir trabajando para que esto se repita. Preguntado por su rendimiento, él lo tuvo claro en todo momento: "Siempre mantuve la misma mentalidad, que era dar mi mejor versión cada etapa. Lo importante era aprender e intentar hacerlo lo mejor posible, si estaba delante era algo que te hacía sentir bien de estar dando lo mejor de ti".

El de Ineos se vio en su primera participación en La Vuelta peleando por ganar a corredores de talla mundial como Remco Evenepoel, Primoz Roglic o Enric Mas: "No estaba habituado a pelear con ellos. Si hace un par de años me dicen que voy a estar en esta situación, casi ni me lo creo, pero es algo que tienes que normalizar porque si estás disputando una carrera, se la estás disputando a ellos y no te tiene que asustar su nombre porque si vas asustado ya poco tienes que hacer contra ellos".

Sobre aquella caída que le lastró en las últimas jornadas, Carlos recordó cómo fue todo: "Lo peor fue la velocidad, porque aunque no fue un impacto grande contra el suelo, al ir rápido las abrasiones son bastante grandes. Lo importante es que pude terminar, quizás con 2 o 3 kilos más entre lo que pesaban los apósitos, lo que supuraban las heridas, la retención de líquidos...", incluso bromeó el andaluz.

La incógnita

Por el momento no está definido el calendario completo que realizará Carlos Rodríguez esta temporada. De hecho, su caída en Strade Bianche y su actual recuperación ya le han cambiado los planes, pero a varios meses vista todavía quedan muchas incógnitas por resolver.

La principal, y la que tiene en vilo a los aficionados, es la de conocer si el andaluz estará en la próxima edición de La Vuelta. Los hinchas le esperan en las carreteras después de la gran actuación del año pasado, pero Carlos aún no puede confirmar su presencia: "De momento no sé si la voy a hacer, todavía queda mucho y no hay nada decidido", comentó al respecto.

[Caja Rural, Burgos BH y la importancia de una invitación para La Vuelta: "Te lo da o te lo quita todo"]

Todavía es pronto incluso para saber dónde reaparecerá. Ha vuelto a los entrenamientos sobre la bicicleta, pero todavía los lleva a cabo de manera suave. Poco a poco, una de las grandes joyas del ciclismo español irá cogiendo más ritmo.

Sigue los temas que te interesan