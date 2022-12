Chris Froome revela el verdadero motivo de su bajo rendimiento: la Covid-19 le afectó al corazón

Chris Froome encandiló al mundo con sus exhibiciones en el Tour de Francia mientras lideraba al Sky. Con cuatro victorias en la ronda francesa entre 2013 y 2017, se convirtió en uno de los corredores más fuertes del panorama internacional. A sus 37 años y entrando ya en una edad veterana, los resultados del nacido en Sudáfrica se han desplomado enormemente si se contempla su calidad.

Sin embargo, Froome ha explicado a través de su canal de YouTube el verdadero motivo de su escaso rendimiento sobre la bicicleta. El ahora corredor del Israel-Tech Premier ha desvelado un sorprendente dato: la Covid-19 le afectó a su corazón. Unas palabras que dejan entrever la dura realidad vivida por el británico.

El ciclista tuvo que abandonar la edición del Tour de Francia por coronavirus, que a la larga le ha dejado una serie de secuelas que le han afectado en el desarrollo de su temporada. Con su sistema mermado, Froome no ha tenido más remedio que bajar el ritmo en las carreras que ha participado.

Froome luciendo una mascarilla durante el Tour de 2021. Europa Press

"El covid ha tenido un fuerte impacto en mi corazón. Recientemente me he hecho pruebas en Israel para comprobar si todo está bien", explicaba a través de su canal de YouTube a sus seguidores. Una confesión que llega tras terminar el calendario y que da a entender su posición 114 en La Vuelta a España.

"Desde que pasé el coronavirus no he tenido mucha energía sobre la bicicleta. Me sentí muy débil durante las tres semanas en La Vuelta", añadió el corredor del Israel- Premier. Una manera de entender que le afectó de sobremanera y limitó su rendimiento en las carreras.

Consumo de oxígeno

Uno de los principales motivos que alegó Chris Froome fue la cuestión respiratoria. Es decir, su consumo de oxígeno se redujo de manera considerable tras contagiarse durante el Tour de Francia, lo que le hizo sentirse demasiado débil cada vez que competía con su escuadra.

"Mi consumo máximo de oxígeno es de 72,1 cuando en 2015 era del 84,6. Está claro que esto tiene relación con el coronavirus", agregó sobre una de las principales secuelas de la Covid-19 en su cuerpo. Una gran diferencia respecto a los valores que tenía el británico cuando se impuso en la 'Grand Boucle'.

Chris Froome, en el Tour de Francia 2022 Europa Press

Aún así, Froome se muestra preparado para volver a subirse a la bicicleta a partir de 2023 y afrontar una nueva temporada. "Me siento genial por volver a entrenar con normalidad. Ahora tengo energía de nuevo y ya no voy tan lento", resaltó el siete veces campeón de una Grande.

Atrás deja un año de escaso rendimiento y donde también ha visto cómo la fatalidad se cebaba con él. El pasado mes de septiembre fue atropellado por un vehículo mientras entrenaba cerca de Mónaco. Aún así, el episodio parece olvidado y ya prepara la siguiente temporada.

