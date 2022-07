Roglic corre serio peligro de perderse La Vuelta: fractura de dos vértebras tras su caída en el Tour

No todo son buenas noticias para el Jumbo-Visma. El equipo neerlandés está cuajando un Tour de Francia histórico. De hecho, le sigue poniendo guindas a su impresionante pastel y es que en los últimos días ha acumulado tres victorias seguidas. Tras la de Jonas Vingegaard en la cima de Hautacam y la de Christophe Laporte en Cahors, ha llegado el triplete de Van Aert. El belga se ha llevado la crono de 40 kilómetros con final en Rocamadour por delante de su compañero danés.

Sin embargo, la recta final del Tour de Francia está teniendo algunos lunares importantes para la formación amarilla. Tres corredores han tenido que abandonar la prueba. El último ha sido Nathan Van Hooydonck, quien no tomaba este sábado la salida en la contrarreloj individual al tener que dejar la concentración del equipo por un problema de índole personal y familiar.

Antes ya se habían marchado Steven Kruijswijk, acusando una fractura de clavícula tras una caída, y Primoz Roglic. El esloveno, quien estaba llamado a ser el jefe de filas del equipo incluso por delante de Jonas Vingegaard, sufrió un fuerte golpe contra el suelo en la legendaria etapa del pavé con final en Roubaix. Allí se terminaron todas sus opciones de cara a la clasificación general ya que cedió más de dos minutos.

[La gran crisis de Movistar Team se agiganta tras el Tour: el riesgo de descenso y la catarsis de Enric Mas]

Sin embargo, siguió en carrera en favor de su equipo. Primero, para intentar desestabilizar a Tadej Pogacar. Sus movimientos en la etapa del Col du Granon, junto con los de Jonas Vingegaard, terminaron vaciando el depósito del líder del UAE. El hasta ese día maillot amarillo de la carrera salió a todos los ataques sin control alguno y lo terminó pagando, cediendo algo más que el liderato aquel día.

Primoz Roglic rodando por delante de Pogacar, Vingegaard y Geraint Thomas Reuters

En las rampas del Telegraphe y el Galibier se le escapó su tercer Tour de Francia consecutivo. Uno de sus mayores errores no fue dar margen a un Roglic que ya tenía una desventaja en la general, que estaba mermado por la caída y que no tenía sus mejores piernas. Pero Pogacar, en caliente y con la tensión del momento, no pensó así.

Tras aquello, Primoz siguió estando fuera de la general y siguió perdiendo tiempo. Pasó a ser el gregario de lujo de Vingegaard. Sin embargo, estaba tan tocado que poco a poco fue reduciendo sus apariciones hasta que decidió abandonar la prueba en la etapa 14. Una decisión sorprendente teniendo en cuenta que parecía más una cuestión deportiva y de orgullo que de salud. Parecía estar pensando en La Vuelta y no en sus compañeros.

Muchos pensaron que con el peligro de la Covid-19 y de las caídas, un corredor no se podía ir de la carrera así como así. De hecho, justo cuando Roglic abandonó llegó el accidente de Kruijswijk. Pero ahora se ha sabido que el esloveno tenía motivos suficientes para bajarse la bicicleta.

[Día de leyenda en el Tour: 4 ataques de Pogacar, el gesto de caballeros y la sentencia de Vingegaard]

Grave lesión de Roglic

Después de exhaustivos exámenes médicos, se ha podido saber que Primoz Roglic sufre la fractura de dos vértebras. Una situación con la que ha lidiado durante muchos días y con la que ha sido capaz de hacer medio Tour, una carrera que sueña con ganar, pero en la que la suerte le es esquiva. Ya acumula una derrota por desfallecimiento el último día hace dos años y dos abandonos consecutivos en 2021 y 2022. El programa Road to Paris de ESPN ha sido el espacio dónde se ha avanzado la noticia.

Una situación que no solo muestra el sufrimiento que ha tenido que pasar Roglic en el Tour, sino que complica y mucho su presencia en La Vuelta. Lo que parecía ser una simple dislocación de hombro escondía también la fractura de las vértebras 1 y 2.

Primoz Roglic durante una etapa del Tour de Francia 2022 Reuters

Tras la salida a la luz de esta noticia, la cadena neerlandesa NOS se ha puesto en contacto Merijn Zeeman, director del Jumbo-Visma, para saber el estado real del completo corredor esloveno: "Roglic ha pasado pruebas médicas y lo va a seguir haciendo. Claramente está muy maltratado después de la caída. Tenemos muy claro de dónde le vienen los dolores".

Preguntado sobre la posibilidad de acudir a La Vuelta, carrera que ha ganado en las últimas tres ediciones, Zeeman deja en el aire cualquier posibilidad: "Primoz espera llegar a La Vuelta, pero será difícil. Tenemos que analizarlo de cara a las próximas semanas. Puede ser que llegue y puede ser que no. Los médicos están en contacto y tenemos esperanza. Va a depender de su recuperación, esperemos que sea buena".

Sigue los temas que te interesan