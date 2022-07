Patxi Vila: "Movistar es un equipo atractivo para correr; tratamos de forma diferente a los ciclistas"

España lleva el número más bajo de representantes al Tour de Francia 2022 (nueve) y solo uno tiene opciones de ganar: Enric Mas. En Movistar, asumen, como todo el pelotón que saldrá este viernes de Copenhague con destino París, que ocupar el tercer cajón del podio es "una victoria moral". Es el paso que le falta al ciclista de Artà para consolidarse, aunque el equipo, en boca de su director de carrera, Patxi Vila (Hondarribia, 1975), ya le ve como un "líder sólido".

No pasa el equipo más veterano del Tour por su mejor momento, pero 40 años corriendo sin parar la cita más importante del ciclismo no lo ha conseguido hacer ninguna escuadra. Vila, junto al otro director 'Chente' García Acosta, acuden con un líder y siete ciclistas para apoyarle a conseguir un éxito necesario también por esa clasificación de equipos de la UCI. Aunque está más cerca de la permanencia que del descenso, el peligro de perder la categoría WorldTour existe.

A pesar de que "hace falta que las cosas cuajen un poco mejor para que los resultados lleguen de forma más continua", Patxi Vila cree que Movistar "sí atrae" a los ciclistas para correr en su estructura. Él llegó para ello en 2019, con la intención de "transformar" al único equipo español en la máxima categoría del ciclismo. De ese proceso, dice que están "estructuralmente bastante cerca" del punto que tanto la dirección como él pensaban que debía estar. Ahora solo faltan los resultados.

Movistar suma 40 años de forma consecutiva en el Tour en esta edición, ¿cómo se traslada este hito al aficionado para que reconozca su valor?

Yo cuando este equipo vino aquí por primera vez tenía seis años. Ha sido mi equipo referencia. Seguramente sean los responsables de que quisiera ser ciclista y que esté aquí ahora. Para mi generación y para muchos otros, el valor que tiene lo que ha conseguido este equipo, pues no se puede medir. Los Perico, Gorospe, Induráin, Pereiro y Valverde yo creo que han hecho que esta entidad sea histórica. No nos damos en casa cuenta del valor que tiene.

Este año Movistar acude con un único líder, ¿es más fácil para el director gestionar un ocho así?

No es que sea más fácil. La palabra de líder lleva en su ser a una persona que quiere tirar de un grupo para llevarlo hacia el éxito. Tener dos te da más seguridad y más posibilidades de moverte. Pero si hablamos de gestionar, es más fácil sí.

Enric ha demostrado que es un líder sólido y que tiene en sus piernas estas tres semanas

Será Enric ese líder y le han dado una dosis extra de confianza con la renovación.

Sí. Enric ha demostrado que es un líder sólido, que tiene en sus piernas las tres semanas, que está en el ADN de este equipo, que puede hacer cosas grandes y ya solo le falta pues pisar ese último peldaño que es lo más difícil. Él ha encontrado un sitio en el que siente arropado, tiene un equipo alrededor suyo. Está en la edad perfecta para desarrollar su potencial. Estamos muy comprometidos por las dos partes y creo que estamos muy contentos ambos.

¿Hubo momentos de duda con este acuerdo?

Yo creo que no. Internamente hemos visto los pasos que ha dado. A veces desde fuera no pueden verse los resultados. Internamente hemos visto un corredor que ha madurado, que ha crecido muchísimo en estos años. Ha hecho cosas importantes también a nivel de grupo, que conoce mucho más a sus compañeros... Yo creo que no ha habido ninguna duda por las dos partes. Existe una buena relación y creo que está en un sitio para desarrollar su máximo potencial.

Llega con 27 años a este Tour, ¿cómo han trabajado para tratar de superar esa barrera que parece suponer alcanzar el podio del Tour?

Yo creo que las cosas van viniendo de manera natural. El ciclismo español no se caracteriza por sacar jovencísimos talentos con la excepción de Alberto (Contador). Tenemos la peculiaridad de ir madurando a los corredores poco a poco y que vayan dando pasos de forma sólida. Esto viene siendo así antes de que llegase yo. Es el estilo de José Miguel (Echávarri) y Eusebio (Unzué). Como todo buen cocido, mejor hacerlo a fuego lento.

Enric ha ido pasando por todas esas fases. A los corredores españoles les cuesta más explotar, pero luego también es verdad que tienen carreras más longevas que la media.

Patxi Vila y Enric Mas en 2020. Movistar Team

¿Cuánto tiempo lleva hacer un equipo para una Gran Vuelta?

En noviembre, en las primeras reuniones, ya vas viendo qué piezas tienes y te quedas con un número de corredores. Ya luego vas descartando cuando conoces el recorrido final y te quedas con unos 10. Después, ya en el último mes, perfilas el ocho. En nuestro caso ha sido en los últimos 15 días. Ahí entra en juego el estado de forma, si alguno ha tenido algún problema, si prefieres tener un rodador más o alguien para la montaña...

¿Es más difícil hacerlo en una temporada en la que todo el mundo mira a la clasificación en el cierre de trienio? ¿Ha afectado esto a la elección del ocho del Tour?

No en la del Tour seguramente. Es la carrera más importante del año y venimos con lo mejor. Sí que es una realidad que está ahí, que no olvidamos, pero que tampoco queremos dar más importancia. Queremos sacar nuestra mejor versión en el Tour y en las carreras que no son el Tour. Somos conscientes y transmitimos ese mensaje a todo el equipo. Lo hacemos con la mayor de las calmas y sin crear alarma. Todos tenemos que aportar nuestro grano de arena para poder salir de esta situación.

Todo el mundo habla de supervivencia en la primera semana, parece un tópico, ¿pero les preocupa más que otras ediciones?

Otros años también ha habido alguna etapa de pavé, alguna etapa de mucho viento... El Tour siempre es el Tour y en la primera semana busca algún aliciente a la carrera. La primera semana siempre hay alguna sorpresa y este año toca el pavé. Todos sabemos que después de la quinta etapa empezará un nuevo Tour.

De primeras no se puede hablar de otra cosa que no sea ir a por el Tour pero, ¿impera la sensación de que es imposible batir en circunstancias normales a Roglic y Pogacar?

Yo creo que sobre todo a Pogacar. El año pasado Enric en la última Vuelta que disputó con Roglic yo creo que en algunos momentos le tuteó y eso no había pasado hasta ese momento. Roglic lo veo más accesible. Pogacar está intratable. Eso sí, Roglic tiene el equipo más fuerte de la carrera. Tadej está dos pasos por delante de los demás, Primoz uno por delante y luego está el resto. Trabajamos para que eso algún día cambie. Tenemos fe en hacer lo que hacemos.

Patxi Vila dando órdenes. Movistar Team

¿El podio es una victoria moral?

Sí, seguramente. Siendo realistas, subir al podio sería un muy buen resultado. Nos quedaríamos muy satisfechos con ese resultado.

¿Cuánta responsabilidad asume la dirección de un equipo cuando los resultados están lejos de las expectativas?

Va intrínseco con mi puesto de trabajo. Es así, no se puede uno esconder. Hay una gran parte de responsabilidad sobre el resultado final. Cuando no se consigue, hay que estar ahí. El ciclismo, lo bueno y lo malo que tiene, es que cuesta mucho conseguir los resultados. Cuando no se consiguen hay que levantarse, limpiarse las heridas y seguir luchando. Salen 180 corredores y solo gana uno.

Para Patxi Vila es su tercer Tour como director en Movistar y su llegada se enmarcó dentro de un proceso de transformación, ¿en qué momento diría que se encuentra ese proceso?

Hemos ido dando pasos en general. Hemos ido cambiando cosas y yo creo que estamos cerca de tener la estructura que creíamos que debería de ser. Estamos bastante cerca del final. Sí que es verdad que con las caídas de Enric no nos ha acompañado la suerte y los resultados no han llegado. Pero estructuralmente estamos bastante cerca de lo que queríamos.

¿Qué le falta a Patxi Vila para poder completar esa transformación?

Yo creo que un poco de tranquilidad y nada más. La semilla está bien plantada y ahora tiene que cuajar. Yo creo que hay pequeñas cosas que estamos viendo como la buena Dauphiné que hicieron Verona y Jorgenson. Es el resultado de un proceso de tres años en el que a nivel interno hemos dado unos pasos buenos. Los veteranos también han aportado mucho y se han adaptado al ciclismo de hoy, hasta el mismo Alejandro (Valverde).

No me gustaría decir que suerte, pero solamente hace falta que las cosas cuajen un poco mejor para que los resultados lleguen de forma más continua. Estamos un poco faltos de esa continuidad y no estamos donde nos gustaría.

¿Sigue siendo Movistar un equipo atractivo para el que correr?

No sé qué contestarte a eso... Yo creo que sí. Parte de nuestro trabajo es que sea atractivo, que los corredores quieran venir. Es algo que estamos intentando. Tanto por la imagen, la filosofía... No sé si es la mejor, pero a mí personalmente sí me atrae. Creo que tratamos a los corredores de una manera distinta de lo que visto por ahí. No te puedo hablar por todos los equipos, pero sí de lo que he visto durante mi carrera y en las escuadras en las que he estado. Creo que es una forma bastante humana, con sus pro y sus contras.

