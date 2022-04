Wout van Aert se apunta a la Paris-Roubaix: "Está completamente en forma"

Buenas noticias para el ciclismo mundial y, en especial, para los aficionados belgas. Su principal estrella, Wout van Aert, se ha recuperado a tiempo para la disputa del tercer Monumento de la temporada, la Paris-Roubaix. El ciclista del equipo Jumbo-Visma ha confirmado que estará en la salida de la mítica prueba gala.

Su estado de salud había puesto en seria duda su participación y se había emplazado a este jueves la fecha en la que desde su equipo debían tomar la decisión de si alinearlo en carrera o no. Después de hablar largo y tendido con el corredor y de tener todos los exámenes médicos y de rendimiento superados, han decidido que sí, que el mejor clasicómano del mundo estará en una de las carreras más importantes del calendario internacional.

Se trata de un anuncio muy esperado y que convierte a la Paris-Roubaix en el gran atractivo de la temporada, ya que muchos esperan un nuevo duelo entre las dos bestias de las carreras de un día. Van Aert podrá medirse a su archienemigo Mathieu Van der Poel en la disputa por el ansiado adoquín del velódromo de Roubaix.

Merijn Zeeman, director del Jumbo-Visma, ha confirmado la decisión tomada por parte del propio Van Aert y que ha sido respaldada por parte de los pilares más importantes de la formación: "Después de una infección por covid, somos extremadamente cuidadosos con la salud de nuestros ciclistas".

De hecho, el equipo de comunicación del Jumbo-Visma ha ofrecido un comunicado de prensa en el que explicaban cómo se había tomado esta decisión tan importante, justo antes de la disputa de esta mítica prueba de un día, correspondiente al calendario de Monumentos: "El personal médico tiene un papel importante y decisivo en esto. Juntos, hemos monitorizado su situación intensamente. Un médico ha estado con Wout durante cuatro días para analizar la reacción de su cuerpo al entrenamiento".

"También se sometió a exámenes muy extensos antes de reanudar el entrenamiento. A principios de esta semana, el cuerpo médico determinó que está completamente en forma y puede continuar su esfuerzo al más alto nivel deportivo". Después de tomar unos días de entrenamiento, Wout estará en la salida de la gran prueba.

La recuperación de Van Aert

El hecho de que hubiera un cambio de fechas a última hora por culpa de las elecciones que se han celebrado en Francia, hizo que la prueba se retrasara una semana más de lo habitual. La Paris-Roubaix se debería haber disputado el pasado domingo, pero en su lugar lo hizo la Amstel Gold Race, la cual terminó con victoria de Michal Kwiatkowski.

De esta forma, el Jumbo-Visma recupera así a su mejor baza para la victoria. Wout se ha sometido a estudios de todo tipo en las últimas fechas, especialmente cardiacos, para no correr ningún riesgo. Desde el Jumbo aun así quieren mantener la cautela y no cargar con toda la responsabilidad al belga: "Hemos estudiado el funcionamiento del corazón, entre otras cosas. La salud de Wout está en excelente forma. Pero después de una semana de aislamiento, ya no es posible estar en plena forma".

"Su preparación para Roubaix es mala y se perderá el reconocimiento el jueves. En general, es cualquier cosa menos una preparación ideal. Sin embargo, un ciclista como Wout aún puede desempeñar un papel apoyando a Christophe Laporte, Mike Teunissen o Nathan Van Hooydonck".

La de este domingo será la edición número 119 de la Paris-Roubaix y será su regreso a la primavera, ya que en 2021 se disputó a finales de temporada entre condiciones de lluvia y barro dejando unas imágenes como hacía décadas que no se veían. La prueba constará de casi 260 kilómetros con 55 de ellos marcados por los temidos adoquines en los 30 tramos empedrados que habrá en el recorrido.

