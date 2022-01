Van Avermaet, 'el Djokovic del ciclismo': rechazo a las vacunas y preocupación por su pobre rendimiento

El mundo del deporte sigue sacudido por el huracán Djokovic, ese que se ha vivido en Australia y que ha sido seguido por todo el planeta con especial atención. El tenista serbio ha tenido una dura contienda con el gobierno del país después de no querer someterse al proceso de vacunación y de no cumplir los requisitos exigidos para presentar una exención médica correcta que le permitiera disputar el Abierto de Australia.

Sin embargo, ahora que el caso del tenista balcánico parece calmarse, ya ha abandonado el país y ha llegado a Belgrado tras hacer escala en Dubái, otros deportistas empiezan a copar la actualidad con situaciones muy similares a la que está viviendo 'Nole'. Uno de los deportes que presenta un índice de vacunación más bajo entre la élite es el ciclismo.

Uno de los grandes nombres del pelotón como es Greg Van Avermaet ha querido romper su silencio para hablar claramente de su posición respecto a las vacunas y es que de momento no quiere vacunarse por dos motivos. El primero, como Djokovic, desconfía de la situación. Y el segundo es que culpa al antídoto de su bajo rendimiento en el 2021, especialmente en la segunda parte de la temporada.

El ciclista belga, al contrario que 'Nole', quien nunca ha hablado claro sobre su situación, sí ha recibido las primeras dosis de la vacuna contra al Covid-19. Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión y quiere poner freno a la recepción de las dosis de refuerzo que le tocarían en próximas fechas. Por eso, quiere aplazar ese momento más allá de la mitad de la temporada, donde están sus objetivos principales.

Greg Van Avermaet en la presentación de una prueba Europa Press

La negativa de Greg

El corredor del AG2R-Citroen se encuentra en España, concretamente en Denia, haciendo una concentración con el resto de sus compañeros en este principio de temporada. El objetivo de estos training camp, además de afinar el punto de forma para el inicio de temporada, está también en compartir tiempo con los miembros y directores del equipo y con los compañeros para ir estrechando lazos.

Allí, Greg ha participado con varios encuentros con los medios de comunicación y en una conversación con el reputado medio Het Nieuwsblad ha tratado uno de los temas estrella en el deporte como son los efectos de la pandemia y elección de someterse o no a los procesos de vacunación.

Al corredor belga de momento no le preocupan los casos que se han registrado en el equipo y que han obligado a varios corredores a tener que interrumpir sus entrenamientos: "Es un tema de discusión, pero no me molesta. Sigo haciendo lo que siempre he hecho, ser muy cuidadoso y tomar las precauciones necesarias. Eso es todo lo que puedes hacer. Esos cuatro miembros del equipo se han ido a casa, el resto seguimos entrenando aquí y eso es bueno, porque se necesita una concentración así hacia el comienzo de la temporada".

Sin embargo, a pesar de esta aparente poca preocupación por la situación con el famoso virus dentro del equipo, Van Avermaet también ha sorprendido con una postura muy particular, la de rechazar las dosis de refuerzo de vacunación contra la Covid-19. El campeón olímpico en Río de Janeiro no quiere que los posibles efectos secundarios de la vacuna puedan afectar a su rendimiento.

Por eso, su idea en estos momentos no es otra que aplazar la decisión de vacunarse o no para completar su pauta hasta después de la temporada de Clásicas, las cuales formarán parte de su gran objetivo de la temporada. El veterano especialista en carreras de un día quiere volver a rendir a su mejor nivel y por eso añade la necesidad de acertar el tiro con este asunto.

Greg Van Avermaet lanza un ataque en la Omloop Het Nieuwsblad 2021 Europa Press

Consecuencias en el pasado

Esta decisión de Van Avermaet le ha hecho ser calificado desde algunos sectores como el 'Novak Djokovic del ciclismo', por su deseo de no vacunarse, a pesar de que las grandes pruebas del calendario todavía no han comunicado nada de si será obligatorio presentar un certificado de vacunación para participar en las mismas, como sí lo han hecho algunos torneos como el Abierto de Australia o Roland Garros.

Greg quiere huir de esas nuevas dosis de la vacuna ya que considera que su rendimiento en el 2021 estuvo afectado por la recepción del antídoto, con el cual, bajo su criterio, no acertó al elegir el momento: "No quiero cometer el mismo error. Creo que hay que cronometrar muy bien ese tiro".

Van Avermaet defiende su versión de que las vacunas provocaron efectos en su cuerpo que le impidieron rendir a su mejor nivel hasta el punto de que en el Tour de Francia pasó apuros para mantenerse en el grupo principal, algo impensable para un ciclista de su talla: "La segunda mitad de la temporada no fue como yo quería. Lo atribuyo a mi vacunación. Desde entonces, no he competido a un alto nivel".

"Realmente hay que cronometrarlo y yo lo hice justo antes del Dauphiné, después de un periodo de entrenamiento intenso y justo antes de una carrera intensa. No fue una buena idea. No he vuelto a pedalear en el nivel después de eso. Normalmente, siempre me va bien estar entre los diez primeros o pelear llegadas al sprint, pero incluso lo pasé mal para estar en el grupetto del Tour".

Ese fue para él el detonante de que su temporada se viniera abajo y fue ahí cuando se dio cuenta que algo no iba especialmente bien. Tenía la necesidad de bajarse de la bicicleta, pero no podía: "Quería parar, pero el equipo quería que continuara, entre otras cosas por nuestro corredor para la general Ben O'Connor y lo hice, pero entonces agotas aún más tu cuerpo".

Después, los controles médicos a los que se sometió confirmaron que sus sensaciones eran reales a pesar de que no se conocía su origen, ese que él relacionaba directamente con la vacuna: "Mis valores sanguíneos no estaban a la altura, por lo que los análisis en otoño lo demostraron. Mi cuerpo estaba luchando contra algo. Así que ahora no estoy tan entusiasmado con esa tercera toma. Lo pensaré después de los Clásicas, creo que es la mejor opción".

Greg Van Avermaet llegando a la meta en el Tour de Flandes 2021 Europa Press

Experiencia con la Covid

Para terminar de dar forma a esta reflexión, Greg Van Avermaet ha relatado también como se produjo su experiencia con la Covid-19 cuando se contagió en el pasado mes de noviembre. Asegura que el síntoma más evidente fue la pérdida del gusto: "Me aislé de Ellen (su pareja) y los niños durante diez días. No quería que se contagiaran. Así no podían ir a la escuela y tenían que estar aislados. No quería hacerles eso".

"Pasé diez días en una habitación separada, mi comida se ponía en una bandeja en la puerta. Fue especial, los niños me miraban como si fuera un extraterrestre. Por primera vez, no hice nada, absolutamente nada, durante diez días. Leí los periódicos y vi series, muchas series. ¿Cuáles? No sé, había muchas. Fue divertido no hacer nada".

Sin embargo, ese proceso de inactividad le pasó factura: "Pasé fuera de la bicicleta un poco más de lo previsto. Eso me pudo hacer daño, especialmente después de mi difícil temporada". Ahora, Greg sueña con retomar su nivel y a pesar de su edad considera que puede pelear todavía con los mejores por las carreras más importantes.

El ganador de carreras como Paris-Roubaix, Gante-Wevelgem o Paris-Tours, y que el curso pasado fue podio en el Tour de Flandes, confía en recuperar su mejor versión y por eso ha decidido apartarse del proceso de vacunación aunque eso le pueda ocasionar problemas para entrar en algunos países o para disputar algunas carreras.

"Sólo quiero volver a mi antiguo nivel, competir de nuevo, pelear por los finales. No pude hacerlo en la segunda mitad de la temporada en 2021. Por supuesto, ahora soy un poco mayor, pero creo que todavía puedo hacerlo. Todavía podría hacerlo en la primavera de 2022, eso no puede desaparecer y sigo entrenando duro cada día para hacerlo".

