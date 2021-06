Momparler y el año de los ciclistas españoles: "Enric Mas y Soler nos van a dar lo que se espera de ellos"

La gran fiesta del ciclismo español se celebra este fin de semana en la provincia de Alicante. La Nucía será el lugar que acoja las pruebas de ruta tanto femeninas como masculinas, mientras que el pistoletazo inicial lo darán las contrarrelojes en Busot. De todo esto estará muy pendiente Pascual Momparler (Villanueva de Castellón, 1982). El seleccionador nacional tiene un año de Juegos Olímpicos y Mundial por delante con la, a priori, última temporada de Alejandro Valverde en juego.

El murciano no estará en la cita de este fin de semana, así como sus compañeros del Movistar Team. Ni Enric Mas, ni Marc Soler competirán en las pruebas del campeonato de España ya que el equipo ha decidido que no va a poner en riesgo a sus ciclistas a una semana de empezar el Tour de Francia. Los contagios por la Covid-19 siguen a la orden del día, pero también han puesto en duda el prestigio que supone llevar el maillot rojigualdo durante el resto del año.

Sobre esta cuestión, así como del nivel que sí tendrá la prueba y el resto de las competiciones en las que estará, EL ESPAÑOL ha hablado con Momparler para conocer más de cerca los planes que tiene. Además, el hombre del momento es Juan Ayuso y el seleccionador es uno de los que mejor le conoce. Aunque tampoco estará este fin de semana en La Nucía, el ciclista de 18 años está rompiendo todos los registros y seguirá dando que hablar.

Alejandro Valverde y Pascual Momparler RFEC

Vuelven los campeonatos a su fecha habitual después del año de la pandemia.

Las vacunas van haciendo su efecto. Organizamos un campeonato ya sin tantos protocolos, un poco más relajados porque las circunstancias lo dicen. Tenemos muchísimas ganas de arrancar.

Además el país lleva una muy buena temporada en cuanto a los resultados de los ciclistas nacionales.

Fíjate. La gente decía que los españoles no ganaban, que les estaba costando cuando arrancaron y mira, hasta un gran gregario como Antonio Pedrero ganó la Ruta de Occitania.

25 victorias si no me fallan las cuentas.

Y las que nos quedan. Espero muchos más resultados buenos, creo que aún hay gente a la que estamos esperando.

No porque Evenepoel haya ganado la Clásica de San Sebastián la primera vez que la corrió, la tiene que ganar Juan Ayuso ahora

Si hay un protagonista en esas victorias es Juan Ayuso que, como vulgarmente se dice, la está 'rompiendo'.

Juan ha explotado muchísimo antes de lo que algunos esperábamos. Ha hecho un Giro sub23 increíble. Creo que ningún ciclista ha hecho una actuación así. Lo que tenemos que hacer es tener paciencia y disfrutar de lo que Juan haga.

Al final no estará en la cita de este fin de semana.

Ha acabado el Giro sub23 muy cansado y ha preferido descansar. Estará en la Clásica de San Sebastián.

¿Cómo está viviendo que se hable tanto de él en los últimos días?

Le he dado la enhorabuena. No soy muy machacón en ese sentido. Me gusta estar más pendiente de los que lo están pasando un poco mal, cuando no le salen las cosas. Me gustó un titular que he leído: que él es Juan Ayuso, que no le comparen con nadie. Es algo que estoy cansado de repetir siempre que hablo. Las comparaciones son odiosas. Cada uno gana lo que tiene que ganar. No porque Evenepoel haya ganado la Clásica de San Sebastián la primera vez que la corrió la tiene que ganar Juan ahora o porque Induráin hiciera segundo en la primera Vuelta a España lo tiene que hacer él. No tenemos que empezar a descontarle victorias.

Juan Ayuso con el maillot del Giro de Italia sub23 Giroditaliau23

Para los Campeonatos no, ¿pero para el Mundial sí le esperan?

Para el Mundial y para el Tour del Porvenir. Al final es la competición por etapas más importante para los sub23 y es donde queremos estar con él con un equipo al 200% preparado para lo que pueda hacer Juan.

No solo estará la baja de Juan, también faltarán ciclistas importantes en la prueba élite.

No vienen Alejandro Valverde y algún Movistar. No es que no vengan los mejores. Vienen Ion Izaguirre, Omar Fraile, los Herrada... Carlos Rodríguez que es otra perla del ciclismo nacional. Movistar tiene miedo de tener un contagio previo al Tour. En el Tour se juegan mucho como empresa y como equipo y prefieren sacrificar el campeonato de España por estar en perfectas condiciones.

Otra de las bajas es la de Mikel Landa por esa caída en el Giro, ¿cómo está? ¿Cuenta con él para el Mundial?

Sí, estoy hablando más habitualmente con él. Soy más de estar cuando el ciclista está mal que cuando está bien. Le he dicho que no se ponga ningún objetivo. El objetivo es que se te quede perfecta la clavícula y las costillas para que nos pueda regalar ese ciclismo que nos estaba regalando hasta hace unos días.

Enric Mas y Marc Soler nos van a dar todo lo que esperamos de ellos esta temporada

¿Cómo está viendo a Enric Mas y Marc Soler esta temporada aunque no estén este fin de semana?

Enric poco a poco sigue cumpliendo con sus objetivos. Sin estar bien la temporada pasada, hizo quinto en el Tour. Firmemente, sabe dónde tiene que ir. Marc Soler, dentro de esa regularidad que tiene, ganando cosas. Estuvo bien en Romandía, está creciendo. Tuvo la mala suerte en el Giro de esa caída. Yo creo que son dos hombres que nos van a dar todo lo que esperamos de ellos esta temporada.

El reto más importante del año que está en tus manos son los Juegos Olímpicos y, por lo que ha enseñado Alejandro Valverde, hay razones para ilusionarse.

'El Bala' siempre me ha dado motivos para ilusionarme. Igual también es porque soy un enamorado de su ciclismo. Se ha puesto las pilas. Le están saliendo las cosas bien, vuelve a tener confianza en él. Yo creo que va a hacer cosas muy bonitas.

¿Tiene claro el equipo que viajará a Tokio?

Sé que va a ser Alejandro Valverde y cuatro ciclistas más. Eso es lo único que tengo claro. Las otras plazas dependerá de otros ciclistas que estén en el Tour y algunos que estén fuera. Voy a hacer un equipo en torno a Valverde, pero que sean capaces de que si se filtran en alguna fuga, pues puedan defender la medalla olímpica.

¿Se conformaría con una buena actuación, pero sin medalla?

El objetivo es ir a por la medalla sí o sí. Lo que pasa es que si vamos, corremos y nos ganan otros porque son mejores, pues les tendremos que felicitar. España debe de ir a todas las competiciones para luchar por lo más alto. No soñar, si no luchar por estar en el cajón más alto del podio siempre.

Con una temporada por ahora tan prolífica, si tuviera que cuantificar del 0 al 10 el rendimiento de los españoles, ¿qué nota pondría?

Yo pondría que la temporada está de bien y que puede terminar en sobresaliente. Estamos a mitad de la temporada, hemos ganado muchas cosas y creo que los ciclistas están enchufados para hacer más y mejores cosas.

