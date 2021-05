La caída de Mikel Landa, desde cerca: sus gritos de dolor y las dudas sobre el culpable

El ciclista español Mikel Landa (Bahrain Victorious) ha sido dado de alta del hospital tras pasar la noche en observación y someterse a distintas pruebas médicas. Este miércoles sufrió una fractura de clavícula -de la que será operado en España- y de varias costillas a causa de una dura caída a tan solo cuatro kilómetros de la llegada de la quinta etapa del Giro de Italia, disputada entre Modena y Cattolica.

Según el equipo Bahrain, "Landa ha estado consciente todo el tiempo y está de buen humor y con ánimo para volver a subirse a la bicicleta lo antes posible". Mikel Landa se vio envuelto en el accidente junto al estadounidense Joe Dombrowski (UAE Emirates) tras chocar contra un operario de carrera que señalizaba una bifurcación, pero hasta ahora hay muchas incógnitas acerca de la responsabilidad del golpe.

Los equipos acusaron al trabajador, Filippo Bartolucci, de provocar el golpe al dar con la bandera al corredor del UAE, quien perdió el equilibrio y se llevó por delante a Landa, además de Francois Bidard. Un vídeo tomado por un aficionado que se encontraba en el lugar del accidente permite dar una visión más cruda de lo ocurrido, aunque no ayuda a revelar quién tuvo la culpa de todo.

Bartolucci se encargaba de llevar el banderín para abrir pista y se colocó en la isleta, a petición de la organización del Giro, para indicar al pelotón que rodara por ambos lados de la carretera en la bifurcación. Según él, palabras recogidas por diario AS, el culpable no fue él: "Dombrowski se cruzó en el último momento, cambió de trayectoria y no fue mi culpa. Me siento bien, apenado por lo sucedido, y este viernes regresaré al asfalto".

Dombrowski, por su parte, no tomó la salida en la sexta jornada que hoy se disputa entre Grotte di Frasassi y Ascoli Piceno, de 160 kilómetros. El ganador de la cuarta etapa del Giro y hasta su caída segundo de la general, pudo llegar a la meta, pero posteriormente fue sometido a exámenes médicos que revelaron que tenía una conmoción cerebral.

Conmoción

El accidente que ha marcado el Giro ha generado multitud de reacciones, como la de Pascual Momparler: "Se me siguie poniendo horas después la piel de gallina, me estremece el corazón los gritos de Mikel Landa... Hay que poner punto y final a estos finales,no se puede seguir pensando en el pelotón mal para ti bueno para mí. Ánimo Landa", escribió el seleccionador español de ciclismo en ruta.

