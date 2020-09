La gendarmería francesa registró la habitación de Nairo Quintana durante el Tour de Francia

La gendarmería francesa registró la habitación de uno de los hoteles del colombiano Nairo Quintana y otros dos compatriotas suyos en el equipo Arkea la semana pasada durante la disputa del Tour de Francia, dentro de una investigación abierta sin vínculo con las autoridades antidopaje del país. Según informa la prensa francesa, el registro tuvo lugar el pasado miércoles en el hotel de Megeve, en los Alpes, a primera hora de la mañana.



Los agentes de la brigada de lucha contra delitos medioambientales y la salud pública llegaron con un mandato judicial y registraron la habitación de Quintana, la de su hermano Dayer y la de Winner Anacona, además de las de los masajistas del equipo y algunos vehículos de la formación, indica el semanario Le Journal du Dimanche. La investigación no tiene ninguna vinculación con la Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD), responsable de los controles durante el Tour, agrega.



Quintana, que llegó al Tour con opciones de subir al podio por cuarta vez en su carrera, quedó apeado de esa lucha tras sufrir tres caídas. El ciclista de Boyacá acabó en el puesto 17 a más de una hora del ganador, el esloveno Tadej Pogacar.

Nairo Quintana y Rigoberto Urán marcan de cerca a Roglic EFE

El rendimiento del colombiano no ha sido ni mucho menos el esperado en este Tour de Francia en el que no ha podido competir con los mejores y en el que ha mostrado un rendimiento decepcionante. Tras descolgarse en una de las etapas de mayor entidad en la carrera junto a su compatriota Egan Bernal, ha ido perdiendo puestos en la clasificación general hasta terminar más allá del Top15.

Aquella etapa que finalizaba en el Grand Colombier fue el inicio del fin para el ganador de un Giro de Italia y de una Vuelta a España, y supuso una profunda decepción para todos sus aficionados, que tenían grandes esperanzas en el escalador colombiano tras su salida del equipo Movistar y su llegada al Arkea.

Nairo se había mostrado como uno de los corredores más en forma en el inicio de la temporada, en especial hasta la conclusión de la París Niza donde se llevó la etapa reina. Sin embargo, su vuelta a la competición no fue tan poderosa, en parte tras arrastrar las consecuencias de un atropello sufrido en Colombia mientras se preparaba para la ronda francesa, poco después de abandonar el confinamiento.

Nairo Quintana después de su accidente Twitter (@AlcaMotavita)

No llegó a su mejor nivel Nairo, que poco a poco vio como sus opciones de obtener un resultado positivo se iban disipando, a pesar de aguantar en los puestos cabeceros la primera parte de la carrera junto a sus compatriotas Rigoberto Urán, Supermán López y el propio Egan Bernal.

Otras investigaciones de la gendarmería francesa



No es la primera vez que la brigada medioambiental de la gendarmería investiga a participantes en el Tour de Francia, aunque sus pesquisas no han determinado nunca la comisión de delitos. Por este motivo, nunca han llegado a trascender con demasiado protagonismo, ya que las investigaciones no han concluido en resultados demasiado reseñables.



En 2017 abrieron una investigación para determinar si había motores en las bicicletas de algunos ciclistas, pero la cerraron a principios de este año por falta de pruebas. El año pasado también centraron su atención en el equipo Deceuninck, pero la investigación también fue archivada.

