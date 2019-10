El 'camello' de Pantani: "Marco no murió por la cocaína, fue asesinado"

El exciclista Marco Pantani conquistó el Giro de Italia y el Tour de Francia en 1998 y fue encontrado muerto el 14 de febrero de 2004 a los 34 años en una habitación del hotel de Rimini, ciudad italiana.

Tras cerrar su caso la justicia, quince años después de su muerte, Fabio Miradossa, la persona que vendió la última dosis de cocaína al ciclista antes de morir, ha vuelto hablar sobre ello. Y lo ha hecho en el programa italiano Le Iene que se emite en Italia 1.

Tras fallecer, según revelaron los informes de la autopsia, de un paro cardíaco tras abusar de las drogas, Miradosa niega todo esto: "Marco no murió por este motivo, debido a la cocaína, él fue asesinado".

"Quizás quienes lo mataron no querían hacerlo, pero lo hicieron. No sé por qué los jueces y la policía no han investigado más a fondo el caso. Ellos dijeron que estaba abducido por los narcóticos, pero estoy seguro que cuando lo asesinaron, porque lo hicieron, él estaba perfecto. Marco estaba en el Touring (otro hotel en Rimini), consumió allí y cuando volvió al hotel estaba bien", expresa.

"Marco no esnifaba cocaína, era una cosa que le daba asco. Él la fumaba, y en aquella habitación solo hay rastros de alguien que ha esnifado. Quien creó esa situación no estaba bien informado", asegura.

[Más información: Del éxito al infierno del dopaje y la mafia: se cumplen 15 años de la muerte de Marco Pantani]