Un conflicto amenaza el debut de Aday Mara en la NBA: el Casademont Zaragoza bloquea el transfer para los Thunder

El estreno de Aday Mara en la NBA tiene un frente abierto fuera de la pista. El Casademont Zaragoza ha trasladado a la liga estadounidense su reclamación por la salida del pívot y mantiene su negativa a facilitar el transfer mientras no exista un acuerdo que resuelva la disputa contractual.

El movimiento añade incertidumbre a su debut con los Oklahoma City Thunder, ante el inminente arranque de la temporada de la NBA (20 de octubre), aunque no consta una resolución oficial que le impida jugar.

Según ha adelantado Heraldo de Aragón, la entidad aragonesa ha enviado comunicaciones a la NBA, a los Thunder, a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y a la Federación Española de Baloncesto (FEB). Su argumento es que Mara "necesita el transfer" para competir.

El club pretende que su reclamación sea atendida antes de que el jugador inicie su trayectoria oficial en la competición estadounidense, a cuatro días vista.

Las gestiones se remontan a tiempo atrás. Heraldo sitúa en julio el primer aviso del Zaragoza y señala que la entidad reiteró su posición el pasado 7 de octubre, después de no recibir respuesta.

La cercanía del debut ha devuelto así a la actualidad un desacuerdo que se remonta al verano de 2023, cuando el interior decidió abandonar unilateralmente el conjunto zaragozano para incorporarse a UCLA y continuar su carrera en el baloncesto universitario estadounidense.

Aquella separación dejó enfrentadas dos interpretaciones sobre las obligaciones del jugador. El Casademont defendía la vigencia de su contrato hasta 2027 y reclamaba una compensación económica por la marcha. La cláusula de rescisión que recogen las informaciones ascendía a 700.000 euros.

Aday Mara machaca el aro en uno de los partidos de pretemporada con Oklahoma. Reuters

El entorno del pívot, por su parte, cuestionaba las obligaciones contractuales que la entidad pretendía exigirle. La controversia llegó a los tribunales y continúa sin una resolución definitiva, según las informaciones publicadas este viernes.

El salto a la NBA ha abierto otro escenario para esta disputa pendiente. El Zaragoza mantiene su posición sobre la salida de Mara y ha comunicado su reclamación a las instituciones y a la franquicia implicadas en esta nueva etapa. Su negativa a facilitar el documento busca que se alcance un entendimiento antes de dar por cerrado el episodio.

La cuestión decisiva es si esa postura puede traducirse en un impedimento efectivo para competir. En ese punto, la información de Heraldo introduce un matiz relevante: también recoge fuentes que consideran que Mara podría estrenarse sin ese documento.

La exigencia del club no equivale, por sí sola, a una prohibición de participar, y no se ha comunicado una decisión oficial que aparte al español del comienzo de la temporada.

El caso mantiene así dos planos diferenciados: la reclamación contractual del Casademont y sus posibles consecuencias deportivas. El primero sigue abierto; el segundo todavía no está resuelto públicamente.

Mientras Zaragoza insiste en negociar una salida al conflicto, Aday Mara afronta la llegada de su debut con una incertidumbre que no depende de su rendimiento sobre el parqué.