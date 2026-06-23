Giannis Antetokounmpo se va con sus 60 millones al año a los Miami Heat: el 'bombazo' del verano en la NBA

Giannis Antetokounmpo y sus casi 60 millones de dólares por temporada ya son patrimonio de South Beach.

El traspaso que lo lleva de Milwaukee Bucks a Miami Heat no solo cambia el mapa competitivo del Este: también traslada uno de los contratos más pesados de la NBA a una franquicia que vive acostumbrada a los grandes golpes de efecto.

El movimiento se entiende, ante todo, desde el dinero. Giannis está en plena extensión máxima: tres años y alrededor de 175 millones de dólares firmados en 2023, con un impacto en el tope salarial de 58,5 millones para la 2026/27 y una opción de jugador de 62,8 millones para 2027/28.

Traducido: un jugador que supera la barrera psicológica de los 60 millones anuales, en un contexto de nuevo CBA y penalizaciones crecientes para las franquicias que sobrepasan los aprons.

Que Miami asuma esa cifra es una declaración de intenciones: el proyecto gira, desde hoy, alrededor del Greek Freak y su salario mastodóntico.

A por el anillo

Para Pat Riley y la oficina de los Heat, el cálculo es claro. A cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., varios jóvenes y un paquete de primeras rondas, Miami compra presente.

Compra la posibilidad de competir por el anillo inmediatamente con un jugador de 31 años, doble MVP y campeón en 2021, perfectamente alineado con la cultura de exigencia de Erik Spoelstra.

Giannis llega, además, con la llave del futuro en el bolsillo: esa opción de jugador le otorga un poder de presión enorme sobre cualquier franquicia y, según se ha filtrado, está "plenamente dispuesto" a firmar una extensión a largo plazo si el proyecto en Miami responde a sus expectativas.

Giannis Antetokounmpo, levanta el título de la Copa NBA para Milwaukee Bucks Reuters

En Milwaukee, las cifras hablan de otra cosa: reconstrucción. La salida de un contrato de casi 60 millones libera, a medio plazo, espacio para redefinir la plantilla y repartir el cap entre varios jugadores en lugar de un solo súper salario.

A cambio de perder a la cara de la franquicia, los Bucks reciben juventud, margen financiero futuro y una montaña de elecciones de draft para rearmar un proyecto que llevaba varios cursos estancado.

Para la NBA, el traspaso es el gran bombazo del verano: una súper estrella en su prime cambia de franquicia -pero no de conferencia- empujada por el peso de su propio contrato y por la necesidad de competir ya.

Y para los Heat, el titular es tan simple como contundente: asumen los casi 60 millones por curso de Antetokounmpo porque creen que ese número compra lo único que realmente importa en la NBA moderna, un aspirante real al campeonato.