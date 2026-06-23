Giannis Antetkounmpo, en los Milwaukee Bucks.

Giannis Antetkounmpo, en los Milwaukee Bucks. Reuters

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Giannis Antetokounmpo se va con sus 60 millones al año a los Miami Heat: el 'bombazo' del verano en la NBA

La estrella griega cambia de equipo dentro de la Conferencia Este acompañado de uno de los contratos más pesados de la liga.

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Giannis Antetokounmpo y sus casi 60 millones de dólares por temporada ya son patrimonio de South Beach.

El traspaso que lo lleva de Milwaukee Bucks a Miami Heat no solo cambia el mapa competitivo del Este: también traslada uno de los contratos más pesados de la NBA a una franquicia que vive acostumbrada a los grandes golpes de efecto.

El movimiento se entiende, ante todo, desde el dinero. Giannis está en plena extensión máxima: tres años y alrededor de 175 millones de dólares firmados en 2023, con un impacto en el tope salarial de 58,5 millones para la 2026/27 y una opción de jugador de 62,8 millones para 2027/28.

Los jugadores de los Knicks celebran su título de la NBA.

Traducido: un jugador que supera la barrera psicológica de los 60 millones anuales, en un contexto de nuevo CBA y penalizaciones crecientes para las franquicias que sobrepasan los aprons.

Que Miami asuma esa cifra es una declaración de intenciones: el proyecto gira, desde hoy, alrededor del Greek Freak y su salario mastodóntico.

A por el anillo

Para Pat Riley y la oficina de los Heat, el cálculo es claro. A cambio de Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., varios jóvenes y un paquete de primeras rondas, Miami compra presente.

Compra la posibilidad de competir por el anillo inmediatamente con un jugador de 31 años, doble MVP y campeón en 2021, perfectamente alineado con la cultura de exigencia de Erik Spoelstra.

Giannis llega, además, con la llave del futuro en el bolsillo: esa opción de jugador le otorga un poder de presión enorme sobre cualquier franquicia y, según se ha filtrado, está "plenamente dispuesto" a firmar una extensión a largo plazo si el proyecto en Miami responde a sus expectativas.

Giannis Antetokounmpo, levanta el título de la Copa NBA para Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo, levanta el título de la Copa NBA para Milwaukee Bucks Reuters

En Milwaukee, las cifras hablan de otra cosa: reconstrucción. La salida de un contrato de casi 60 millones libera, a medio plazo, espacio para redefinir la plantilla y repartir el cap entre varios jugadores en lugar de un solo súper salario.

A cambio de perder a la cara de la franquicia, los Bucks reciben juventud, margen financiero futuro y una montaña de elecciones de draft para rearmar un proyecto que llevaba varios cursos estancado.

Para la NBA, el traspaso es el gran bombazo del verano: una súper estrella en su prime cambia de franquicia -pero no de conferencia- empujada por el peso de su propio contrato y por la necesidad de competir ya.

Y para los Heat, el titular es tan simple como contundente: asumen los casi 60 millones por curso de Antetokounmpo porque creen que ese número compra lo único que realmente importa en la NBA moderna, un aspirante real al campeonato.