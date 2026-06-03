Nueva York y el despertar de un letargo de 27 años: la redención de los Knicks ante unos Spurs comandados por Wembanyama

El tiempo en el Madison Square Garden no se mide en minutos, sino en el peso de las ausencias. Durante 27 años, el templo ha custodiado el eco de una primavera, la de 1999, que pareció el último vals de la franquicia.

Hoy, en pleno junio de 2026, las luces de Manhattan vuelven a teñirse de azul y naranja con el brillo eléctrico de las grandes citas. La NBA asiste a un viaje temporal de dimensiones colosales: Nueva York despierta de su letargo para encontrarse ante el mismo espejo y frente al mismo rival de Texas, pero con una realidad absolutamente transformada.

Estas Finales de 2026 no representan solo la lucha anual por el trofeo Larry O'Brien; son la resolución de una deuda histórica que ha tardado casi tres décadas en cobrarse.

El contraste más profundo entre ambos extremos de este túnel del tiempo reside en la construcción genética de los proyectos deportivos. En 1999, los Knicks dirigidos por Jeff Van Gundy desafiaron toda lógica matemática.

Clasificados para los Playoffs en la última posición disponible, como el octavo cabeza de serie de una temporada recortada por el lockout, avanzaron a base de milagros personales, orgullo callejero y la indomable resistencia de Latrell Sprewell y Allan Houston.

Todo ello mientras un lesionado Patrick Ewing observaba impotente desde el banquillo. Aquel equipo era un barco pirata asaltando un transatlántico militar: fascinante, pasional, pero irremediablemente condenado a la épica de lo imposible en un mundo totalmente analógico.

Towns levanta el título de la Conferencia Este. REUTERS

El bloque contemporáneo de 2026 es el reverso perfecto. En la plantilla actual no queda espacio para la providencia; cada victoria responde a una planificación milimétrica respaldada por datos avanzados.

Estos Knicks se presentan en las Finales habiendo destrozado el cuadro del Este de una forma nunca vista: encadenando once triunfos consecutivos en la postemporada y barriendo dos eliminatorias seguidas.

Es un proyecto maduro, una maquinaria quirúrgica comandada por la mente fría de Jalen Brunson en la dirección y la versatilidad de un Karl-Anthony Towns imperial en la pintura. Ya no existe el romanticismo del desfavorecido; impera la asfixiante certeza de un aspirante que se sabe dominador de su época dominando el escenario actual con la misma tiranía con la que somete a sus rivales.

De Tim Duncan al unicornio francés

Al otro lado de la pista, como un capricho poético del destino, vuelven a esperar pacientemente los San Antonio Spurs. Pero el cambio de guardia en la franquicia texana es igualmente poético y simétrico.

En 1999, aquellas Finales supusieron la coronación definitiva de un jovencísimo Tim Duncan, quien junto al veterano David Robinson formaba las temibles Torres Gemelas, un muro de hormigón que terminó por dinamitar las esperanzas neoyorquinas.

Aquel triunfo fue el kilómetro cero de una dinastía tejida bajo los fundamentos del orden, la pizarra pulcra y la disciplina casi militar de Gregg Popovich.

Los jugadores de San Antonio Spurs celebran el título de la Conferencia Oeste. REUTERS

27 años más tarde, San Antonio regresa a la última frontera bajo el influjo magnético de otra anomalía de la naturaleza: Victor Wembanyama. El francés representa la evolución definitiva del baloncesto global, un unicornio capaz de desafiar las leyes de la física con sus brazos interminables y su agilidad exterior.

El duelo en la pintura ya no se dirime mediante el choque rudo y el desgaste físico de los 90, sino a través del espacio abierto, el triple tras drible y la velocidad supersónica.

Si Duncan fue el verdugo tradicional que sumió a Nueva York en su larga noche de veintitantos años, Wembanyama es el examen final y vanguardista que los Knicks deben aprobar para certificar que su nuevo amanecer es real.

El cierre del bucle

Cuando los árbitros lancen el balón al aire en el primer encuentro y el cronómetro de posesión empiece a descontar, los fantasmas deportivos de Ewing, Sprewell y Houston se sentarán en la primera fila del Garden, justo al lado de los focos de las cámaras.

El hilo temporal se tensará hasta su límite. Nueva York ha pasado casi tres décadas buscando desesperadamente una identidad ganadora, deambulando por el desierto de la intrascendencia mediática y pagando los platos rotos de una gestión directiva errática que convertía el oro en bronce de forma sistemática.

Pero el letargo ha concluido. El grito de la grada conserva la misma vibración eléctrica, ese rugido visceral del mercado grande que por fin responde a su propia historia. Nueva York ya no se conforma con ser el escenario glamuroso donde las estrellas rivales venían a coronarse en la pista más famosa del mundo; ahora exige el trono que le pertenece por derecho pasional.

Ganen o pierdan el anillo, estos Knicks de 2026 ya no son una maravillosa casualidad nacida del caos; son una realidad incontestable, un coloso moderno dispuesto a reescribir con letras de oro el final de la historia que el destino les arrebató el siglo pasado. El túnel del tiempo se ha cerrado por completo, y el baloncesto de élite ha vuelto a su verdadero hogar.