LeBron James estalla tras el MVP de Antetokounmpo: "Estoy cabreado"

El alero estrella LeBron James, que disputa sus primeras finales de la Conferencia Oeste con Los Ángeles Lakers, se mostró confiado en la manera con el equipo respondió a la estrategia de los Nuggets de Denver en el partido inaugural de la serie al mejor de siete que ganaron por 126-114.

"Nos tomó el primer cuarto darnos cuenta de cómo enfrentaban el partido. No digo que los entendimos por completo porque es demasiado temprano en la serie para decir eso, pero comenzamos a sentirnos mejor", aseveró.

James, de 35 años, que acabó con un doble-doble de 15 puntos, 12 asistencias y seis rebotes, explicó que la clave del triunfo estuvo en el mejor ritmo defensivo que pusieron a partir del segundo cuarto.

"Simplemente comenzamos a tener un mejor ritmo defensivo y a hacer algunos marcajes muy buenos en el segundo cuarto, que nos permitieron alcanzar una ventaja cómoda con la que llegamos el descanso (70-59)", destacó James.

El alero estrella de los Lakers, que horas antes del partido había conocido la mala noticia de haber quedado segundo en la votación al premio de Jugador Más Valioso (MVP), que ganó el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, por segunda vez consecutiva, admitió no haberla asimilado de buen gusto.

"Me cabreó obtener solamente 16 votos de 101 posibles de primer lugar para el MVP. Eso es lo que me cabreó más que cualquier otra cosa" comentó el alero. Aún así, no quiso ofender al ganador, Giannis Antetokounmpo: "No estoy diciendo que el ganador no merezca el MVP. Simplemente algunas cosas no están en mi mano".

¿LeBron jugó enfadado?

El pívot Anthony Davis, que acabó como líder de los Lakers al conseguir un doble-doble de 37 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias, también valoró la elección de MVP.

"Definitivamente, la noticia no le gustó (a James) y le tocó en el amor propio. Salió al campo encendido, como si tuviese un chip en su hombro y si tuviera que demostrar algo", comentó.

Sin embargo, los Nuggets no pensaron que el "enfado" de James por no ganar el premio de MVP fuese un factor que les perjudicó.

"No tiene nada que ver", señaló el base canadiense Jamal Murray, quien anotó 21 puntos, al igual que el pívot serbio Nikola Jokic, como líderes de los Nuggets. "Sabemos cómo va a ser toda la serie".

Denver, un equipo joven

Murray recordó que su equipo es el más joven de la NBA, que no tiene experiencia en este tipo de competición, pero que aprenderían pronto, especialmente en cuanto a las faltas personales que les señalaron en la primera parte y que condicionaron su rendimiento.

"Sabemos que somos el equipo más joven de la NBA. Simplemente vamos a superarlo. Vamos a encontrar un camino y no nos vamos a ir tan fácilmente", advirtió.

Por su parte, el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, recordó que la eliminatoria no había hecho más que empezar y su equipo era el que menos descanso tenía, algo que se notó, al margen de las faltas personales, de las que dijo que siempre favorecieron a los Lakers.