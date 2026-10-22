El conjunto blanco, con 21 triples, fue capaz de remontar un partido que se puso cuesta arriba con 15 puntos abajo en la primera parte (99-113).

El Real Madrid endereza el rumbo en la Euroliga con una remontada ante el Maccabi que tiene el sello de Pedro Martínez

Cuarta victoria consecutiva en la Euroliga y cuarto partido seguido en el que el Real Madrid se lleva la victoria metiendo más de 100 puntos. El balance ya es positivo (4 triunfos y 3 derrotas) y el conjunto blanco sigue en línea ascendente [Narración y estadísticas del partido: Maccabi 99-113 Real Madrid].

Sigue lanzado el equipo de Pedro Martínez, que volvió a hacer del triple su mejor arma para remontar un partido complicado a tenor de una primera parte donde las lagunas defensivas permitieron al Maccabi llegar a ponerse incluso 15 arriba.

No obstante, los israelíes optaron por cerrarse mucho en defensa y permitieron al Real Madrid tirar y tirar de tres. 21 triples, un 51% de acierto y una victoria que al final terminó siendo cómoda.

Andrés Feliz y Campazzo se saludan durante el partido. EFE

No fue en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv, pero en Belgrado el conjunto blanco también se encontró un partido muy difícil más por lo mal que estuvo el equipo durante los diez primeros minutos antes que por el acierto de los israelíes.

La puesta en escena no fue mala, con mucho acierto en el rebote ofensivo, pero el talón de Aquiles fue la defensa. El Maccabi se estiró aprovechando los agujeros defensivos en la zona del equipo de Pedro Martínez, quien se vio obligado a parar el partido.

Hasta nueve arriba estuvieron los de Oded Kattash en el partido, mientras el Real Madrid sobrevivía a base de tiros libres y de los puntos de Campazzo. Consiguieron los blancos ponerse a cinco, pero Clark, con ocho puntos, puso el broche al primer cuarto del Maccabi (32-23).

Resultaba muy complejo que el Maccabi, que llevaba 10 de 12 en tiros de dos, pudiera mantener esa efectividad; y los de Pedro Martínez empezaron a trabajar una remontada que dejaron en bandeja para certificarla en la segunda parte.

El Madrid empieza a asustar

Los israelíes llegaron a ponerse quince arriba (44-29) con un parcial de 14-6 y preservando el acierto en el tiro. No obstante, superado el ecuador del segundo cuarto, la reacción del Madrid dejó de hacerse esperar.

A base de triples -Andrés Feliz, Luwawu-Cabarrot y Campazzo-, el equipo madridista se metió en el partido. Ocho triples en nueve minutos y de estar 15 abajo a firmar un parcial de 6-22 con siete triples anotados. El gran partido que estaba haciendo el equipo de Oded Kattash en 17 minutos no tuvo más premio que un punto de diferencia al descanso (52-51).

La defensa tan cerrada del Maccabi permitió al Madrid tirar de tres y el resultado se reflejó en el electrónico del Aleksandar Nikolic Hall, donde apenas habían más de 300 personas.

Tras el descanso, Luwawu-Cabarrot siguió echándose el equipo a la espalda y junto a Campazzo, ambos certificaron la remontada. Tavares, inconmensurable en el rebote, castigaba en la pintura. Sin embargo, la clave estaba en el acierto desde el perímetro.

De hecho, con 64-70 (máximo de los blancos en el partido) el Real Madrid llevaba más tiros anotados y tirados de tres 13/26 que de dos 9/18. No quitó el pie del acelerador el conjunto madridista, que cimentó su remontada con una enorme mejora defensiva.

Un parcial de 5-19 reflejaba el dominio absoluto de un equipo que tenía el partido en sus manos, aunque un triple de Colson en la última del tercer cuarto dejó al Maccabi vivo (73-81).

Con todo bien encarrilado, fue Andrés Feliz el que monopolizó la producción ofensiva de los foráneos en el amanecer del cuarto definitivo, hasta que hubo un ligero acercamiento de los de amarillo.

Fue un espejismo porque un triple de Chuma Okeke, liberado tras mover el balón el equipo de forma casi hipnótica, finiquitó cualquier atisbo de remontada.

A partir de ahí, volvió a disfrutar el plantel español y engordó sus cifras desde la larga distancia hasta hacer historia, sumando además el quinto partido de los últimos siete por encima de los 110 puntos.

Ficha técnica del partido:

99 – Maccabi Rapyd Tel Aviv (30+22+21+26): Wallace (3), Madar (14), Hoard (10), Brissett (10), Theis (9) -cinco inicial-; Clark III (20), Sorkin (5), Dibartolomeo (5), Leaf (2), Colson (19), Bacot (2), Rayman (-).

113 – Real Madrid (23+28+30+32): Maledon (11), Feliz (18), Jantunen (6), Okeke (6), Tavares (11) -cinco inicial-, Smith Jr. (5), Campazzo (21), Pradilla (2), Luwawu-Cabarrot (15), Abalde (15) y Jones (3).

Árbitros: Milan Nedovic (Eslovenia), Saulius Racys (Lituania) y Rain Peerandi (Estonia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la séptima jornada de la Euroliga disputado en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado.