Baloncesto
Joventut - Barcelona, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo de la Liga Endesa
El Asisa Joventut y el Barça protagonizan un derbi catalán con aroma a revancha en el Palau Municipal d'Esports de Badalona, donde hace un mes el conjunto verdinegro derrotó al azulgrana en la final de la Supercopa de España.
Casi 30 días después, la situación de ambos equipos es muy distinta, ya que están más rodados tras las primeras semanas de competición tanto en la Liga Endesa como en sus respectivos cursos continentales.
Los badaloneses no iniciaron su andadura en la ACB con las mejores sensaciones, pues suman dos derrotas, ante el Breogán (110-104) y el Baskonia (93-73), y una victoria, conseguida el miércoles en el duelo aplazado de la segunda jornada ante el MoraBanc Andorra (96-75).