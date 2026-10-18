Joventut - Barcelona, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo de la Liga Endesa

El Asisa Joventut y el Barça protagonizan un derbi catalán con aroma a revancha en el Palau Municipal d'Esports de Badalona, donde hace un mes el conjunto verdinegro derrotó al azulgrana en la final de la Supercopa de España.