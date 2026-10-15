El dominicano, con 26 puntos, disipó las dudas en una segunda parte donde el conjunto blanco desconectó en el tercer cuarto en un partido que tenía controlado (111-92).

Andrés Feliz lidera el recital ofensivo del Real Madrid ante el ASVEL para sumar la segunda victoria seguida en la Euroliga

Al son de Andrés Feliz, el Real Madrid ha sumado su tercera victoria en la Euroliga, la segunda de forma consecutiva, ante el ASVEL Villeurbanne, un equipo dirigido por Tony Parker que, sin tener nada que perder, llegó a meter el miedo en el cuerpo a los blancos [Narración y estadísticas del partido: Real Madrid 111-92 ASVEL Villeurbanne].

Los de Pedro Martínez han enderezado el rumbo en la competición europea. Del 0-3 al 3-3. No obstante, del triunfo ante el conjunto francés se pueden extraer varias conclusiones.

En defensa, el conjunto blanco necesita ser más sólido y más consistente en el uno contra uno; mientras que el ataque se encontró con muchos problemas en el tercer cuarto al intentar meter balones en la pintura.

For the second game in a row, @andresitof10 hits a new career high in points... 30 tonight, que guay hombre! https://t.co/OTzHjJsLw9 — EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2026

Tuvo que aparecer Andrés Feliz, con 26 puntos, 8 triples, 4 rebotes y 30 de valoración, para darle al final una victoria cómoda al Real Madrid. No obstante, hubo serios apuros tras el descanso.

Tony Parker ajustó su defensa y el recital ofensivo que los blancos habían mostrado en la primera parte se difuminó del mismo modo que el ataque francés metía el dedo en la llaga en la defensa madridista.

El recital ofensivo

Un Real Madrid, con cierta mejoría en su juego, saltaba al Movistar Arena obligado a ganar a un equipo entrenado por Tony Parker que no tenía nada que perder. Desde que el balón se puso en juego ya se vislumbraba un partido que iba a ser lo más parecido a un correcalles.

Al 2+1 de Okeke le respondió Sestina con un triple, buena carta de presentación. A los tres minutos, la leyenda francesa ya se vio obligado a parar el partido tras un triple de Procida que puso al conjunto blanco seis arriba (12-6).

El italiano, que metió cinco puntos consecutivos, vio cómo el ala-pívot estadounidense del equipo francés le plantaba oposición a base de triples, siendo él quien sostenía al ASVEL en el Palacio de los Deportes.

Okeke is a ONE MAN DEFENSE 😤 #MotorolaMagicMoment @Moto I @RMBaloncesto https://t.co/a1rEqBs3tl — EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2026

Damian Jones y Pradilla siguieron moviendo el avispero, aunque Edwin Jackson, que se conoce a la perfección los aros del Movistar Arena de su etapa en el Movistar Estudiantes respondía. El primer acto terminó con una ventaja mínima para el Madrid, pero con el planteamiento claro del combinado galo de jugar rápido y sin complejos (27-25).

El recital ofensivo continuó en el inicio del segundo cuarto por medio de Nick Smith en el equipo que dirige Pedro Martínez y Edwin Jackson en el de Tony Parker. Con los dos conjuntos muy generosos en la producción de puntos, el Real Madrid dio un paso adelante.

Los últimos cinco minutos del equipo madridista antes del descanso fueron una oda al baloncesto. De hecho, no hizo falta ni la presencia de Tavares. 15 de 21 en tiros de dos y 10 de 19 en triples, así cerró el conjunto blanco la primera parte, siendo el único 'pero' su balance defensivo.

Tras el 43-38, Jantunen y Andrés Feliz sellaron la máxima del Madrid en el partido (47-38). Un triple de Pradilla hizo que los blancos alcanzaran los 50 puntos a falta de tres minutos para el descanso y al dominicano, con tres triples consecutivos, aún mantenía la inspiración que mostró el martes ante el Olimpia Milán: 14 puntos en poco más de diez minutos y 17 de valoración.

Tavares lucha con Both Gach. EFE

El 61-48 reflejaba una superioridad clara de los de Pedro Martínez. Parecía muy difícil que al equipo blanco se le pudiera escapar el partido, pero en el tercer cuarto se relajó, comenzaron los fallos y permitió que el ASVEL se metiera de lleno en el encuentro.

Joel Bolomboy y Hugo Besson metieron en tan solo un minuto nueve puntos. Le entraron las prisas al Madrid por tirar muy rápido y excepto por Feliz, ninguna canasta (68-60). Detuvo el partido Pedro Martínez y Campazzo regresó con un triple.

El ASVEL colapsaba mucho la zona para que no hubiera líneas de pase, liberando así tiradores. Los de Tony Parker, con una defensa muy intensa, provocaban que los blancos tuvieran que jugar muy lejos del aro y, además, recuperaban muy bien en el balance.

Y no se frenaron ahí ante un rival que renunció casi por completo a los lanzamientos de dos, hasta el punto de no llevar ni un solo intento a falta de minuto y medio para la media hora.

De la tensión a la euforia

El problema es que tampoco le entraron los triples, con solo tres de catorce en un tramo donde se mostró incapaz de meter dos canastas seguidas. El resultado fue que los visitantes llegaron a situarse a solo uno, amenaza que apagó ligeramente Theo Maledon con una reconstituyente bandeja (77-71, m.30).

En esos márgenes se movió el cuarto decisivo en su arranque hasta que un parcial de 8-2 volvió a romper la contienda, esta vez de forma definitiva.

Con el anfitrión más calmado, mecido por un Feliz imparable, alcanzó el centenar de puntos a falta de 03:43, y no aminoró hasta la conclusión mientras la grada coreaba el nombre del dominicano, héroe emergente.

Ficha técnica del partido:

111 – Real Madrid (27+34+16+34): Feliz (26), Maledon (16), Procida (8), Okeke (10), Tavares (9) -cinco inicial-, Smith Jr. (7), Campazzo (3), Pradilla (12), Jantunen (6), Luwawu-Cabarrot (3), Abalde (6) y Jones (5).

92 – ASVEL Villeurbanne (25+23+23+21): Fodzo Dada (6), Besson (16), Sestina (8), Gach (6), Pons (2) -cinco inicial-; Cale (8), Washington Jr. (17), Massa (4), Jackson (13), Bolomboy (12), Lighty (-).

Árbitros: Milivoje Jovcic (Serbia), Seffi Shemmesh (Israel) y Eduard Udyanskyy (Reino Unido). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la sexta jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 6.723 espectadores.