Campazzo y Damian Jones rompieron el partido y la segunda unidad, con Feliz como protagonista, puso el broche a un gran partido (89-98).

El Real Madrid celebra su primer triunfo a domicilio en la Euroliga ante el Milán tras un segundo cuarto arrollador

A la cuarta fue la vencida. El Real Madrid ya ha estrenado su casillero de victorias fuera de casa en la Euroliga tras imponerse al Olimpia Milán en un partido que quedó visto para sentencia tras el segundo cuarto [Narración y estadísticas del partido: Olimpia Milán 89-98 Real Madrid].

Los dos equipos llegaban al partido en la misma dinámica -una victoria y tres derrotas- y la igualdad tardó en romperse en el Unipol Forum. Con más errores que aciertos y con un baloncesto más inestable que posesiones con cabeza, el Real Madrid intentó llevar la iniciativa no tanto en el juego, sí en el marcador.

El ritmo alto que tanto le gusta imponer a Pedro Martínez fue imposible de efectuarse. Devon Hall, con ocho puntos de los diez primeros de su equipo, fue el principal quebradero de cabeza del técnico catalán, que tuvo que parar el partido y ajustar la defensa.

Los de 'Peppe' Poeta, sin embargo, encontraron en el acierto en el triple para mantener la igualdad en el electrónico. Jason Burnell, Leandro Bolmaro y Garrison Matthews castigaron en el perímetro a un conjunto blanco que se iba cuatro abajo al segundo cuarto y con muchas dudas (25-21).

No obstante, se disiparon en los siguientes diez minutos. Luwawu-Cabarrot se presentó en la ciudad italiana con un triple que fue inmediatamente replicado por Matthews. Tavares, Pradilla y Maledon establecieron un parcial de 3-9 que obligó a Giuseppe Poeta a parar el encuentro.

Bajo la atenta mirada de Luka Modric, el Real Madrid encarriló el partido en los últimos cuatro minutos. Damian Jones y Campazzo fueron los responsables del arreón frente un flojo y deshilachado Milán.

El estadounidense y el argentino, a base de triples, allanaron el camino que continuaron Abalde y Maledon. El conjunto blanco se fue al descanso con una ventaja de 13 puntos tras una buena racha final: parcial de 3-16 en los últimos cuatro minutos (40-53).

No quitaron los de Pedro Martínez el pie del acelerador. Siendo muy intensos en el rebote, la diferencia se amplió hasta los 19 puntos con Andrés Feliz siendo, como de costumbre, el más listo de la clase.

Tuvo que parar el técnico italiano el partido tras un 2-10 en menos de tres minutos, pero no había forma de detener a un Real Madrid que ya había pillado la directa hacia la primera victoria a domicilio de la temporada en la Euroliga.

Le salía todo al dominicano y con la segunda unidad respondiendo, el partido fue coser y cantar. +22 tras el triple de Abalde (50-72), aunque Leandro Bolmaro se encargó de maquillar el marcador con dos triples (67-84).

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