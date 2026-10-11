Los blancos dominaron de inicio a fin en un partido que no tuvo demasiada historia (120-83).

El Real Madrid pasa por encima de Manresa y mantiene su pleno de victorias en el arranque de la Liga Endesa

Un auténtico festín se regaló el Real Madrid en la tercera jornada de la Liga Endesa. El conjunto blanco doblegó con una facilidad pasmosa al colista Manresa para mantener su pleno de victorias en este arranque de la competición doméstica. [Real Madrid 120 - 83 Manresa: así vivimos la victoria del conjunto blanco]

Venía el equipo de Pedro Martínez reforzado después de haber logrado su primer triunfo de la temporada en la Euroliga ante el Partizán, y aprovechó la ola para pasar el rodillo claramente ante un Manresa que fue un juguete roto en manos de los blancos en todo momento.

Pudo repartir minutos y protagonismo el técnico madridista entre su plantilla, y fruto de ello hasta seis jugadores diferentes consiguieron alcanzar los dobles dígitos de anotación encabezados por Olivier Sarr, que terminó con 16 puntos.

🤯 PROCIDA 🤯 https://t.co/qGjZOqufhu — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 11, 2026

El Madrid, en línea ascendente

Sacudida la presión de ganar por fin en la Euroliga, objetivo conseguido entre semana al doblegar también en casa al Partizan de Belgrado, afrontaba el conjunto blanco el choque deseoso de seguir invicto en la competición doméstica, dando descanso entre otros a Timothé Luwau-Cabarrot.

Enfrente, un Manresa por cuyo banquillo pasó hace no demasiado Pedro Martínez y que en los últimos años se había convertido en uno de los visitantes más combativos en el Movistar Arena, ganando en dos de los cinco viajes previos.

Uno de esos triunfos además, el de marzo de 2024, dio el pistoletazo de salida a una racha de treinta y siete partidos sin perder como anfitrión del bando madridista en liga, récord histórico de la competición.

Jantunen retiene un balón en el suelo. EFE

Sin embargo en esta ocasión sólo pudo enseñar los dientes tres minutos, hasta que Timmy Allen puso el empate a ocho con un triple. A partir de ahí, fundido a negro ante un rival que vivió su faena más plácida en lo que va de curso, destapada con un parcial de 14-1 manufacturado casi en su totalidad por el italiano Gabriele Procida y el argentino Facundo Campazzo, siete puntos el primero y cinco el segundo.

Benítez, con una canasta sobre la bocina del final del primer cuarto, cosió un poco la herida. Pero fue algo temporal porque los de casa volvieron con ganas, multiplicando por más de tres su porcentaje de triples en el segundo acto y dominando el rebote defensivo.

Así las cosas, un triple del finlandés Mikael Jantunen elevó la renta favorable por encima de la doble decena. La superioridad llegó para quedarse y, al descanso, el Real Madrid se fue veinticuatro arriba, con el trabajo de toda la mañana ya hecho en apenas veinte minutos.

Campazzo, con el esférico. EFE

A pesar de ello la entrada daba derecho a disfrutar también de una segunda parte que apuntaba a tortura para el Manresa, más teniendo en cuenta que el contrario salió con ganas de dignificar la profesión y de regalarle a sus aficionados un triunfo incontestable.

Por ello la ventaja en algunos tramos, y también al cumplirse la media hora, tocó los treinta puntos. Todo ello a pesar de que los de blanco no lograron replicar, ni de lejos, la excelencia alcanzada en el tiro lejano durante el segundo cuarto y de que pasaron a tener más protagonismo jugadores como el poco habitual Olivier Sarr (86-56, m.30).

👊 PRADILLA 👊 https://t.co/v7LADk6dcN — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 11, 2026

Si intrascendente era ya el tercer acto, qué decir del último. Sin nada en juego y pensando en la semana de tres partidos que se le avecina el Real Madrid, guiado por Jantunen, no necesitó más que la inercia para terminar llevándose la cita de manera contundente.

Real Madrid 120 - 83 Manresa

Real Madrid (34+28+24+34): Smith Jr. (14), Maledon (10), Abalde (7), Okeke (11), Tavares (4) -cinco inicial-, Feliz (9), Campazzo (8), Pradilla (10), Jantunen (9), Llull (7), Procida (15) y Sarr (16).

Kids&Us Manresa (22+16+18+27): Notae (5), Villar (5), Agbo (12), Minchev (13), Oriola (6) -cinco inicial-; Kolenda (8), Benítez (8), Bassas (-), Tamba (4), Fernández (1) y Allen (11) y Ongenda (10).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Jorge Martínez y Leandro Nicolás Lezcano. Eliminaron por cinco faltas personales a Notae (min.33).

Incidencias: partido de la jornada número tres de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 7.115 espectadores.