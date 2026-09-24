El conjunto blanco se desconectó en el último minuto y tanto Campazzo como Feliz erraron dos canastas clave (78-77).

El Real Madrid paga su mala toma de decisiones con una derrota ante Dubai Basketball en su debut en la Euroliga

Ha empezado con el pie izquierdo el Real Madrid su reconquista de la Euroliga. El conjunto blanco ha perdido su primer partido en la era Pedro Martínez tras caer ante Dubái en un final apretadísimo [Narración y estadísticas del partido: Dubai Basketball 78-77 Real Madrid].

A falta de 51 segundos para el final, Wright puso por delante al conjunto de Xavi Pascual con un triple del que no supieron rehacerse los blancos. Se despistó Andrés Feliz, que le dio medio metro para el tiro, y el estadounidense castigó con dureza.

Antes del triple del base de Dubái, Luwawu-Cabarrot había fallado un tiro relativamente fácil. Detuvo el partido Pedro Martínez y apostó por Campazzo para ponerse (como en todo el último cuarto) otra vez por delante en el encuentro. Sin embargo, el argentino falló.

No acierta Andrés Feliz.

Cae el Real Madrid en Dubai.



Los de Pedro Martínez se estrenan con derrota en la primera jornada de la @EuroLeague. (78-77)#EuroLeague pic.twitter.com/qiCNIZzr9K — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 24, 2026

Una defensa espectacular de Jaime Pradilla sobre Dwayne Bacon (el mejor del partido con 24 puntos) le dio una vida extra al Real Madrid. Restaban diez segundos para el final y los blancos tenían la posesión. Se la jugó Feliz y falló.

La opción elegida por el Madrid no era la mejor. El dominicano pidió aclarado, dividió la zona y se la jugó con la izquierda con el cuerpo desequilibrado. El tiro, tras pegar en el cristal, ni tocó aro.

Un inicio gris

Le costó al conjunto blanco plasmar el sello de su entrenador que tan bien ejecutó hace unos días en Abu Dabi. Los hombres de Pedro Martínez no consiguieron dotar al juego de gran fluidez y el inicio de partido no fue nada bueno.

Uno de ocho en tiros de campo con tres triples fallados, mientras se empezaban a ver algunas cosas de lo que Xavi Pascual quiere hacer con la defensa de este equipo. Consiguió el Madrid romper un parcial de 6-0 y Pedro Martínez empezó con las rotaciones. No obstante, Dubái alcanzó su máxima en el partido (15-7), obligando al de Barcelona a parar el encuentro.

Sarr y Jaime Pradilla fueron los artífices del despertar de un equipo que firmó un parcial de 0-9 a pesar de seguir sin acierto en el triple, la asignatura pendiente de un equipo gris que se marchó por debajo al descanso tras el triple sobre la bocina de Shengelia (20-16).

¿Un poco de 𝑩𝒂𝒄𝒐𝒏 para abrir el apetito?



✈️ Aerolíneas Dwayne sobrevolando Dubai. #EuroLeague pic.twitter.com/9HbOkoTHYt — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 24, 2026

No es ninguna novedad que los rivales aprovechan para hacer daño cuando Tavares está en el banquillo. En el segundo cuarto el caboverdiano volvió a pista y el Real Madrid mejoró en todos los aspectos del juego. Jantunen inauguró el acierto en el triple y con las penetraciones de Maledon, el conjunto blanco le dio vuelta al marcador.

Replicó el equipo de los Emiratos Árabes el 0-7 de parcial con un gran acierto en el rebote ofensivo. Coincidió con la salida de pista de Tavares y la entrada de Olivier Sarr.

Emergió la figura de Luwawu-Cabarrot y con sus siete puntos, además del 2+1 de Maledon, la canasta de Tavares y el triple de Abalde, el Real Madrid firmó su máxima diferencia en el partido (33-44). Sin embargo, si Shengelia había cerrado el primer cuarto con un triple, Kabengele cerró el segundo con otro. Dubái salía vivo del vendaval que fue el equipo madridista en los últimos minutos (38-44).

Timothé por aquí.

𝑳𝒖𝒘𝒂𝒘𝒖-𝑪𝒂𝒃𝒂𝒓𝒓𝒐𝒕 por allá.



El Real Madrid le da la vuelta al marcador en Dubai.#EuroLeague pic.twitter.com/o6cEAqz2VH — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 24, 2026

Seis puntos seguidos de Okobo y una canasta de Bacon desde el poste bajo con un tiro libre adicional le dieron la vuelta al partido. Se vieron condicionados los blancos después de estar con cuatro faltas a 6:41 para el final del cuarto, pero Damian Jones no dejó que el partido se rompiera.

El estadounidense, con diez puntos en el tercer acto, sostenía al Real Madrid; mientras que Dwayne Bacon hacía lo propio en el equipo de Xavi Pascual (63-62).

Los de Pascual descuidaron el balón en ataque y Campazzo apareció para liderar a los suyos para retomar el mando, 65-70 (min.34). El Madrid tiró de experiencia con un gran Feliz, clave en el tramo final.

Los dos últimos minutos estuvieron marcados por el descontrol. En esa precipitación, Dubái encontró cómo hacer daño y se puso por delante con un triple de McKinley Wright a falta de 50 segundos, 78-77.

Campazzo no acertó una penetración al siguiente ataque, pero el Madrid se guardó la última bala gracias a una buena defensa posterior.

Jaime Pradilla conduce el balón presionado por Mamadi Diakite. EFE

Con 10,2 segundos en el reloj de partido, Martínez diseñó una última jugada. Feliz se jugó un aclarado contra Petrusev, pero su intento de penetración no encontró aro.

Así, el Madrid consumó, por la mínima, su primera derrota de la temporada en su estreno europeo, ante un rival que promete dar guerra por entrar a la Final a Cuatro de esta edición.

Ficha técnica del partido:

78 - Dubai Basketball (20+18+25+15): Wright IV (9), Okobo (8), Bacon (24), Petrusev (3) y Kabengele (9) -cinco inicial-, Blossomgame (-), Mintz (3), Bertans (3), Kondic (DNP), Diakité (6), Shengelia (5) y Walkup (5).

77 - Real Madrid (16+28+18+15): Campazzo (), Abalde (), Luwawu-Cabarrot (11), Pradilla (5) y Tavares (8) -cinco inicial-, Procida (-), Maledon (11), Deck (-), Jantunen (10), Feliz (9), Jones (10) y Sarr (4).

Árbitros: Borys Ryzhyk (UKR), Kristaps Konstantinovs (LAT) y Rain Peerandi (EST). Señalaron falta técnica c1 a Tornike Shengelia (min.28), del Dubai. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Euroliga disputado en el Coca-Cola Arena de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Se guardó un minuto de silencio por el jeque Ahmed bin Mohammed Al Maktoum, hermano del emir de Dubái, Mohamed bin Rashid Al Maktoum, recientemente fallecido.