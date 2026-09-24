El Real Madrid, reciente campeón de la Supercopa de la Euroliga, inicia una nueva campaña en la máxima categoría continental ante el Dubai Basketball, entrenado por el español Xavi Pascual, al que ganó hace solo unos días en las semifinales de la nueva competición europea en Abu Dabi.

Dubái - Real Madrid, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga

Los blancos regresan al Coca-Cola Arena de Dubái (18.00), donde en la temporada pasada, en el debut de los emiratíes en la competición, perdieron por 93-85 en el mes de febrero, con un gran partido del exjugador 'merengue' Dzanan Musa.

El bosnio, aquejado por una lesión de rodilla, será una de las grandes bajas de los locales para este partido, aunque se espera que el alero Dwayne Bacon, uno de sus mejores anotadores, regrese con el equipo después de sufrir un golpe en el duelo ante el Real Madrid, que también le impidió jugar la final de consolación de la Supercopa ante el Fenerbahce.

Pascual, tras salir del Barça al final de la pasada campaña, ya indicó que su grupo aspira a competir al máximo frente a los favoritos de la Euroliga.