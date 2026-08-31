España cae con polémica frente a Grecia en la prórroga y se complica la clasificación al Mundial de 2027

Tercera derrota consecutiva del combinado que dirige Chus Mateo, que pudo llevarse la victoria en la última canasta del partido (108-106).

España se metió en un problema en las Ventanas de clasificación para el Mundial después de perder ante Grecia por 108-106. La derrota, tercera consecutiva para la selección, complica notablemente su situación después de que el inicio de la segunda fase fuera prácticamente idílico [Narración y estadísticas del partido: Grecia 108-106 España].

Para el combinado heleno, en cambio, el triunfo supone un importante balón de oxígeno después de llegar a este encuentro con la necesidad de reaccionar.

La selección española ofreció un partido a ráfagas y necesitó un triple de Juancho Hernangómez sobre la bocina para forzar la prórroga. En un tiempo extra tremendamente intenso, Grecia terminó imponiéndose a una España que se marcha de Atenas con varias lecciones por aprender y que deberá corregir su rumbo en las próximas Ventanas, las de noviembre y febrero.

¡No ha podido ser, Grecia se lo lleva!



🙌 Muy orgullosos de nuestra selección que ha luchado contra viento y marea.



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España tuvo que rehacerse después de un comienzo desastroso. En apenas un minuto, la selección hizo prácticamente todo mal: perdió rebotes, regaló balones, falló sus lanzamientos y concedió demasiados desajustes defensivos. Grecia aprovechó su mejor puesta en escena para abrir rápidamente una ventaja de 8-0.

Los primeros puntos españoles llegaron casi cuatro minutos después del salto inicial, con dos tiros libres de Hugo. Poco a poco, la selección fue entrando en el partido, recortó distancias y terminó el primer cuarto incluso por delante: 19-20.

Para entonces, Chus Mateo ya había dado entrada a Aday Mara, que comenzó a hacer mucho daño en la pintura griega.

Mitoglou, por su parte, estaba protagonizando uno de esos partidos en los que parece uno de los mejores interiores de Europa. Llegó al descanso con 19 puntos, 11 de ellos en el segundo cuarto, y un espectacular 5/5 en triples.

La reacción de España

Sin embargo, Chus Mateo encontró un quinteto que ofreció muy buenos minutos. Con Saint-Supéry, De Larrea, acertado en el tiro, Parra, Pradilla y Baba Miller, España consiguió poner en aprietos a los griegos.

Miller estrenó su cuenta con la selección a 8:49 del descanso, culminando con valentía una penetración que ayudó a colocar el marcador en 21-27 a 6:37.

Fue Mitoglou quien volvió a impulsar a los locales. Grecia recuperó terreno y llegó al descanso con una mínima ventaja, 43-42. Mara continuaba castigando en el poste y De Larrea se había convertido en el máximo anotador español gracias a un perfecto 3/3 desde la línea de tres.

Ni 𝙇𝙖 𝙈𝙖𝙢𝙗𝙖 ni España se rinden



Dos triples seguidos de Darío Brizuela para manteneros con vida



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Tras el paso por los vestuarios, ambos equipos elevaron la intensidad defensiva. A España le funcionó durante algunos minutos, hasta que Grecia volvió a encontrar una vía para escaparse. Los locales se colocaron 56-49 a 4:40 del final del tercer cuarto.

Mateo recurrió de nuevo a Mara y España ajustó su defensa interior. La presencia del pívot español condicionaba claramente el ataque y las decisiones de los griegos.

Pero Grecia estaba lanzada y el OAKA comenzaba a vivir una noche de euforia. Cuatro puntos consecutivos de Toliopoulos, un triple y un tiro libre, devolvieron a los locales su máxima ventaja hasta entonces: 67-58, cuando el tercer cuarto tocaba a su fin.

Grecia empezaba a creer firmemente en la victoria y España volvía a verse obligada a remontar nueve puntos, aunque esta vez disponía de todo un cuarto para hacerlo.

Hugo González, frente a Kostas Antetokounmpo. EFE

La ventaja griega llegó a los 12 puntos después de un triple de Bazinas con 7:20 por jugar. El encuentro se endureció y comenzó a entrar en un terreno que Grecia dominaba mejor. España cayó en la trampa y acumuló pérdidas absurdas, hasta entregar un total de 20 posesiones por balones perdidos.

Tyler Dorsey, que una vez más aparecía como verdugo de España, frenó el primer intento de reacción con una gran canasta que puso el 75-64 a 5:31 del final.

Pero la selección no se rindió. Un triple de Saint-Supéry y un robo culminado en canasta por Parra devolvieron a España al partido: 75-69 apenas un minuto después.

La selección creció en intensidad y dos buenas acciones de Saint-Supéry y Parra permitieron reducir aún más la diferencia, hasta el 75-73. Entonces apareció de nuevo Dorsey, con otro triple para poner el 78-73 a 3:17.

Un partido muy igualado

España, sin embargo, había conseguido introducir dudas en el conjunto griego. Los locales comenzaron a fallar en ataque y a descuidar el balance defensivo.

Parra, protagonista de un gran partido, volvió a anotar para colocar el 78-76 a 2:46. Spanoulis se desesperaba en la banda y, en algunos momentos, también dentro de la pista.

Otro triple de Dorsey hizo estallar el OAKA. Pradilla anotó dos de los tres tiros que tuvo y Mitoglou volvió a castigar desde el perímetro para establecer el 84-78 a 1:25.

El desenlace fue de infarto. Cárdenas anotó un triple y, después, un mal ataque griego permitió que Pradilla apareciera completamente solo para poner el 84-83. Grecia falló su siguiente posesión y España tampoco acertó, con un triple de Saint-Supéry que ni siquiera llegó a tocar el aro. Quedaban 15 segundos.

Dos tiros libres de Dorsey colocaron el 86-83 y dejaron a España con una última posesión y 14 segundos por jugar. Grecia decidió defender el triple, pero la estrategia salió mal. Juancho Hernangómez, héroe en el OAKA y en Atenas, recibió en la parte alta y clavó un triple que igualó el encuentro.

El último lanzamiento de Dorsey no entró y el partido se marchó a la prórroga.

En el tiempo extra aparecieron los mejores minutos de Cárdenas. El base ya había sido importante en el tramo final del tiempo reglamentario, pero durante los cinco minutos adicionales asumió el liderazgo de España con canastas, robos y asistencias.

También llegó la gran polémica del encuentro. Mara capturó un rebote y la jugada terminó con una falta señalada al pívot zaragozano, además de una antideportiva por un braceo del jugador español.

Una decisión, cuanto menos, rigurosa que supuso la eliminación de Mara por cinco faltas después de haber sido uno de los jugadores más importantes del partido.

Ambos equipos aprovecharon sus tiros libres y Grecia llegó al 97-94 con 2:36 por jugar. Los locales aprovecharon después su posesión adicional con una canasta de Mitoglou para poner el 99-94.

Todavía quedaba mucho partido. Parra anotó dos tiros libres tras otra jugada polémica, una falta sobre el tirador que generó dudas, pero España no pudo aprovechar la posesión extra después de fallar el lanzamiento y capturar el rebote ofensivo. El marcador era 101-97 a 1:12 del final.

En los últimos segundos, Grecia se apoyó en los tiros libres para mantener su ventaja. España logró reducirla a solo dos puntos, 107-105, a falta de 19 segundos gracias a un triple de Darío Brizuela, que anotó ocho puntos en el tramo decisivo.

Un tres contra uno sobre Dorsey terminó con el robo de Parra y una falta sobre el jugador estadounidense. El jugador del Barça solo pudo convertir uno de los dos tiros libres, dejando el marcador en 107-106 con diez segundos por jugar.

España tuvo que hacer falta sobre Toliopoulos y el griego solo acertó uno de sus tiros libres. Con 108-106 en el marcador, la selección dispuso de la última posesión. Sin embargo, Brizuela ni siquiera pudo llegar a lanzar ante la intensa defensa de Calathes.

España terminó perdiendo en Atenas y encadenó su tercera derrota consecutiva. Un tropiezo que complica su situación en la clasificación y que obliga a la selección a reaccionar en las próximas Ventanas para enderezar su camino hacia el Mundial.