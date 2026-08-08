Enes Kanter, el polémico ex de la NBA que desafía a la WNBA y se declara apto para jugar en la liga femenina

Enes Kanter Freedom, exjugador de la NBA, anunció que se considera elegible para el Draft de la WNBA de 2027. El pívot, retirado desde 2022, difundió el mensaje en redes sociales. Su publicación no responde a un regreso deportivo convencional. Es una crítica a las políticas de inclusión en el deporte femenino.

"Tras una cuidadosa reflexión y revisar las normas de elegibilidad vigentes, me declaro oficialmente candidato para la WNBA", escribió Kanter. El exbaloncestista aseguró haber analizado el marco normativo de la competición junto a su equipo.

"Si lo único que se requiere es declarar quién eres, entonces cumplo con todos y cada uno de los requisitos necesarios para competir en la WNBA", añadió. Kanter también afirmó que puede declarar su elegibilidad para el próximo draft, previsto para abril de 2027.

La WNBA no ha respondido públicamente al anuncio. Tampoco existe confirmación de que Kanter haya formalizado una inscripción ante la liga. Su declaración, por tanto, no supone que vaya a formar parte del proceso ni que pueda ser seleccionado por una franquicia.

El convenio colectivo de la WNBA establece que solo las mujeres pueden competir en la liga. Sin embargo, el documento no define el término "mujer" ni desarrolla una norma específica sobre la participación de deportistas transgénero. Kanter utiliza esa falta de concreción para cuestionar el sistema.

El jugador negó que su mensaje persiga ridiculizar a las personas trans. "No estoy aquí para burlarme, menospreciar o faltar al respeto a ninguna comunidad o decisión personal", señaló.

También defendió que solo pide que las reglas se apliquen de igual manera: "Estoy pidiendo que la normativa actual se aplique por igual a todo el mundo".

Enes Kanter, con los Boston Celtics, y su irónico montaje sobre las atletas trans publicado en 2023 Reuters

La publicación llega en medio de un debate creciente en Estados Unidos. La jugadora Sophie Cunningham, de Indiana Fever, se pronunció recientemente contra la participación de mujeres trans en categorías femeninas.

Sus palabras generaron críticas, apoyos y una discusión más amplia sobre inclusión, seguridad y equidad competitiva.

Kanter, de 34 años, conoce bien la controversia pública. El turco-estadounidense disputó 11 temporadas en la NBA.

Fue elegido con el número tres del Draft de 2011 y pasó por Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazers y Boston Celtics. Promedió 11,2 puntos y 7,8 rebotes en 748 partidos de temporada regular.

Fuera de la pista, se convirtió en una voz crítica con los gobiernos de Turquía y China. También ha cargado contra empresas y figuras vinculadas a la NBA. En 2021 adoptó legalmente el apellido Freedom tras obtener la nacionalidad estadounidense.

No es la primera vez que Kanter interviene en este debate. En 2023 ya sugirió que, si se identificara como mujer, tendría una ventaja decisiva en la WNBA. Ahora elevó aquel discurso con una declaración formal en redes. "Nos vemos en el campo de entrenamiento", cerró su mensaje.