El Real Madrid de baloncesto hace oficial la llegada de Luwawu-Cabarrot: el segundo fichaje para Pedro Martínez

El Real Madrid se ha movido con mucha inteligencia y astucia en este mercado y ha conseguido hacerse con los servicios de uno de los mejores jugadores de Europa: Timothé Luwawu-Cabarrot.

El francés, que ha militado en el Kosner Baskonia las dos últimas temporadas, era una de las piezas más cotizadas y codiciadas del mercado. Había recibido el interés del ASVEL Villeurbanne, Partizan, Fenerbahçe, Barcelona y Real Madrid, siendo el club blanco quien se ha llevado el gato al agua.

Luwawu-Cabarrot viene de hacer una de las mejores temporadas de su carrera. Ha sido el máximo encestador de la Liga Endesa con 18,1 puntos de media, por delante de David DeJulius, también pretendido por los blancos, aunque su destino apunta al Besiktas turco, y Mario Hezonja. Sus porcentajes han sido del 53,2% en tiros de dos y del 38,0% en triples.

🤳 ¡Luwawu-Cabarrot tiene un mensaje para vosotros, Madridistas! pic.twitter.com/9EefOKRkdl — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 17, 2026

El jugador galo, poseedor de una clase extraordinaria, también ha promediado 3,8 rebotes y 1,7 asistencias. En la Euroliga, fue el cuarto máximo anotador gracias a 18,2 puntos con 54,8% en tiros de dos y 41,2 en triples, 3,4 rebotes y 1,9 asistencias.

El Real Madrid se ha hecho con uno de los jugadores que más daño le ha hecho durante esta temporada. Luwawu-Cabarrot no ha bajado de los 20 puntos ni los 20 de valoración en ninguno de los cinco partidos en los que se ha enfrentado con el conjunto blanco.

De hecho, en la final de la Copa del Rey que el equipo que dirigía Sergio Scariolo perdió ante Baskonia, el alero fue el gran verdugo con 28 puntos y 32 de valoración.

Luwawu-Cabarrot es un jugador intenso, atlético, con un notable lanzamiento de tres, capaz de generarse sus puntos y que encara muy bien el aro.

En principio, su posición es la de alero, pero puede jugar de dos, aunque en ese puesto, además de la incorporación del ucraniano Max Shulga, que es cupo, podría aterrizar un dos de talento ofensivo, así que para definir más su rol habrá que esperar a que se complete la plantilla.

Un jugador necesario

El perfil de Luwawu-Cabarrot responde a la perfección a una de las principales necesidades de la plantilla madridista. Desde la salida de Dzanan Musa en el verano de 2025, el Real Madrid había carecido, más allá de Mario Hezonja, de un jugador exterior con la capacidad de generarse sus propios puntos.

La llegada de Theo Maledon hacía pensar que su compatriota asumiría ese papel, aunque nunca terminó de consolidarse en ese rol. Ahora, el francés aterriza en la capital con la misión de aportar anotación desde cualquier zona de la pista y ampliar el arsenal ofensivo del conjunto blanco.

Cabarrot es internacional con Francia y fue integrante de la selección que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también la plata en el Eurobasket 2022.