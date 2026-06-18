Juan Carlos Sánchez regresa a la dirección del Real Madrid y la sección de baloncesto recupera la fórmula del éxito

El Real Madrid de baloncesto ha decidido dar un golpe de timón estructural. Tras una temporada huérfana de títulos, el conjunto blanco ha decidido apostar por el regreso de Juan Carlos Sánchez a la dirección de la sección.

El objetivo es claro, volver a hacer del equipo de baloncesto una sección ganadora a través de la fórmula que tanto éxito ha dado durante tres lustros.

La vuelta de Sánchez supone el rescate del principal arquitecto de una de las etapas más gloriosas en la historia del club. Mientras él estuvo al frente entre los años 2010 y 2025, el Real Madrid levantó la extraordinaria cifra de 28 títulos, consolidando una hegemonía indiscutible tanto en el panorama nacional como en el continental.

Su gestión dotó al equipo de una estabilidad y una identidad ganadora, una fórmula que ahora el Real Madrid aboga por recuperar en vista de los resultados más recientes.

Este movimiento estratégico se produce como respuesta directa a una temporada en la que el Real Madrid no ha conseguido levantar ningún título.

El pasado verano, tras el fin de ciclo de Sánchez, la dirección deportiva fue encomendada a una leyenda reciente como Sergio Rodríguez. El 'Chacho' sustituyó a otro mito de la entidad en ese puesto como Alberto Herreros. Sin embargo, la transición en los despachos no ha estado acompañada de los resultados esperados.

La sequía de títulos hizo poner el foco al término de la temporada sobre Sergio Scariolo. En el año de su regreso al banquillo blanco, el italiano llevó al equipo a las finales de la Copa del Rey, Supercopa y Euroliga, pero en las tres vivió el lado amargo de la moneda.

El club sigue confiando en la capacidad y pizarra del técnico italiano, pero considera indispensable reforzar los cimientos del proyecto sumando nuevamente la experiencia en la gestión de Juan Carlos Sánchez.

Incertidumbre en el actual organigrama

La repentina reincorporación de Juan Carlos Sánchez abre un escenario de incertidumbre en el actual organigrama. Sergio Rodríguez, que asumió las riendas y la máxima responsabilidad el pasado verano, aguarda a conocer su futuro.

Felipe Reyes y Rudy Fernández también forman parte de la estructura actual del Real Madrid, y su destino es igualmente incierto con la remodelación.

El Real Madrid apela a su memoria más victoriosa y a los nombres que la hicieron posible. Con la continuidad de Scariolo confirmada y el golpe de efecto que supone el regreso de Sánchez, el club da un giro de timón con la recuperación de la fórmula del éxito.