Valencia Basket - Real Madrid, baloncesto hoy en directo | narración, estadísticas y última hora de la Euroliga
🏀 Olympiacos espera en la final
El equipo griego, que está jugando la Final Four ante su gente, arrolló sin piedad a Fenerbahçe (79-61), vigente campeón, y ya espera a su rival en la final.
👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Valencia Basket - Real Madrid?
El partido de semifinales de la Final Four de la Euroliga se disputa a partir de las 20:00 hora peninsular y se podrá ver a través de Movistar+.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | No se dejan ir los valencianistas
3º 4:00 (64-70) Sensacional Thompson con un triple que mantiene vivo a Valencia Basket. Intercambio de golpes en este inicio de tercer cuarto.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | ¡Arranca la segunda parte!
3º 2:00 (59-66) Ya está en juego la segunda parte en el OAKA Arena. Inicio trepidante con canastas en ambos lados. Buen inicio de Hezonja con cuatro puntos.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Máquina de anotar
En toda la historia de la Euroliga, tan solo dos partidos han tenido más puntos que los 118 que suman Valencia y Real Madrid: el Baskonia 67-64 Hapoel (131) en 2026 y el Madrid 57 - 63 Maccabi (120) en 2025.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Mandan los blancos al descanso
2º 10:00 (56-62) ¡Se acaba la primera parte! Gana el Real Madrid que está haciendo un gran trabajo ofensivo. Han hecho mucho daño desde el triple, pero Valencia Basket está manteniéndose en el partido.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Poca intensidad valencianista
2º 8:00 (47-59) No consigue Valencia Basket acabar con el festival de triples del Madrid. Lyles y Campazzo siguen sin fallar. Muy superiores los de Scariolo ante la poca intensidad física de los valencianos.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Daño desde el triple
2º 6:00 (39-49) Está castigando mucho el Real Madrid desde el triple. 9/13 desde la línea de tres y un parcial de 14-0 para poner tierra de por medio al filo del descanso.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Festival de Andrés Feliz
2º 4:00 (35-39 )Reacciona el Real Madrid de la mano de Andrés Feliz. Dos triples consecutivos del dominicano que le ayudan al Real Madrid a ponerse por delante.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Se suelta Lyles
2º 2:00 (35-33) Lyles está muy activo en este tramo del partido. Ha anotado 8 de los 10 últimos puntos del Real Madrid que busca recortar ventajas.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Mandan los de Pedro Martínez
1º 10:00 (28-26) Se acaba el primer cuarto. Manda Valencia Basket que ha sabido reaccionar tras un inicio complicado. Gran actuación de Taylor.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Reaccionan los valencianistas
1º 6:00 (19-17) Sale bien del tiempo muerto Valencia Basket. Le han dado la vuelta al marcador los de Pedro Martínez con un parcial de 11-2.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Hezonja lidera a los de Scariolo
1º 4:00 (6-13) Gran inicio de Hezonja. El croata suma 8 puntos y por él están pasando todas las acciones de peligro del Real Madrid. Empiezan a ganar ventaja en el marcador los de Scariolo.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Mandan los blancos desde el triple
1º 2:00 (2-6) Falla Hezonja dos tiros libres. Ambos equipos empiezan con dudas con errores fáciles. Responde Abalde con un triple la primera canasta de Pradilla y Hezonja hace lo propio para dar la primera ventaja a los blancos.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | ¡Arranca el partido!
1º 00:00 (0-0) ¡Arranca la semifinal de la Euroliga entre Valencia Basket y Real Madrid! Tienen los de Pedro Martínez la primera posesión del partido.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Los quintetos iniciales
Estos son los quintetos de ambos equipos:
Valencia Basket: Montero, Badio, Kameron Taylor, Pradilla, Reuvers.
Real Madrid: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke, Garuba.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Tres derrotas seguidas
El Real Madrid se mide a Valencia Basket con la intención de cortar su mala racha. Y es que los de Scariolo encadenan tres derrotas consecutivas en Liga Endesa que han generado alguna duda.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Todo listo
Comienza a llenarse el OAKA Arena. Los jugadores de ambos equipos están realizando ejercicios de calentamiento cuando quedan 10 minutos para que arranque la semifinal.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Acostumbrado
El Real Madrid está acostumbrado a jugar la Final Four de la Euroliga. Los de Scariolo han estado presentes en 10 de las últimas 13 logrando hasta tres títulos.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Bajas sensibles
El Real Madrid llega a la cita contra Valencia Basket con un gran problema en el juego interior. Tavares y Len, los dos pívots del equipo, están lesionados y tendrá que ser Garuba quien ocupe su puesto.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | La baza de Maledon
En el Real Madrid, uno de los debutantes en una Final Four de la Euroliga es Théo Maledon. El francés, escudero de Campazzo en la rotación busca tener protagonismo tras un buen final de temporada. Así lo explica en su entrevista con EL ESPAÑOL.
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Valencia Basket - Real Madrid, en directo | Su primera Final Four
Valencia Basket vivirá hoy un partido muy especial. Es la primera vez en su historia que los valencianistas juegan una Final Four de la Euroliga y lo hacen después de una temporada brillante en la que finalizaron segundos en la temporada regular.