Valencia Basket - Real Madrid, baloncesto hoy en directo | narración, estadísticas y última hora de la Euroliga

🏀 Olympiacos espera en la final

El equipo griego, que está jugando la Final Four ante su gente, arrolló sin piedad a Fenerbahçe (79-61), vigente campeón, y ya espera a su rival en la final.

👀 ¿Dónde se puede ver hoy en directo el Valencia Basket - Real Madrid?

El partido de semifinales de la Final Four de la Euroliga se disputa a partir de las 20:00 hora peninsular y se podrá ver a través de Movistar+.