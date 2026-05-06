El Valencia Basket saca de quicio al Panathinaikos en Atena y mantiene viva la serie del playoff de la Euroliga

El conjunto taronja se mostró muy intenso en defensa y con un gran acierto en el triple ganó terreno frente al conjunto heleno (87-91).

No se da por vencido el Valencia Basket. A pesar de tener todo en contra para mantener el sueño de ganar la Euroliga, el equipo taronja demostró en el Telekom Center de Atenas que la serie aún no ha terminado [Narración y estadísticas del partido: Panathinaikos 87-91 Valencia Basket].

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