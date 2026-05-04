La 'encerrona' del Hapoel en Botevgrad: el modesto pabellón en el que el Madrid busca llegar a la Final Four de la Euroliga

Garuba, durante uno de los partidos de la serie ante el Hapoel de Tel Aviv. EFE

Calidad en vez de cantidad. Quizás eso es lo que buscaba el Hapoel de Tel Aviv con el cambio de su sede habitual para el tercer -y quizás el cuarto- partido de la serie de la Euroliga ante el Real Madrid.

El conjunto israelí permanece en el exilio por todos los conflictos bélicos que azotan a su país. Bulgaria es su hogar de préstamo, y habitualmente juega sus partidos como local en Sofía, la capital de Bulgaria.

El Arena 8888, un buen pabellón con capacidad para cerca de 12.000 espectadores, ha contemplado varios partidos de la Euroliga este curso con el Hapoel como local, pero no será el escenario en el que juegue el choque frente al Real Madrid.

Panorámica del Botevgrad Arena.

En su lugar, el modesto Arena Botevgrad albergará uno de los partidos más importantes de la historia de los israelíes. Un recinto situado en Botevgrad, una pequeña localidad de unos 20.000 habitantes que por unas horas centrará las horas del baloncesto europeo.

Allí caben algo menos de 3.500 espectadores. Un número sustancialmente inferior a los 12.000 del Arena 8888, pero el público estará mucho más encima y el Hapoel espera que la afición apriete de una forma que no podía hacerlo en Sofía.

Encerrona u olvido

El Hapoel no solicitó el pabellón habitual en tiempo y forma para disputar esta eliminatoria ante el Real Madrid. Para unos, descuido con las fechas. Para otros, un intento de jugarreta para hacerle una encerrona al Real Madrid.

El conjunto israelí albergaba todavía ciertas esperanzas de poder disputar sus partidos como local en esta serie en su país. Sin embargo, la situación no acompaña y es cada vez más delicada, por lo que el Hapoel deberá terminar la temporada europea en el exilio.

Sin opción de poder volver a Sofía porque el pabellón ya tenía programadas otras actividades al margen del baloncesto, el Hapoel ha tenido que buscar una alternativa para poder recibir al Real Madrid a las puertas de la Final Four de la Euroliga.

Scariolo, con Llull al fondo. EFE

El salvavidas es el modesto y coqueto Arena Botevgrad. En esta ciudad situada a una hora de la capital búlgara las instalaciones son mucho más modestas y, de hecho, llevan al límite al reglamento de la Euroliga, que exige capacidades mínimas de 10.000 y hasta 5.000 espectadores.

Este pabellón apenas podrá acoger en el mejor de los casos a algo menos de 3.500 almas. La diferencia -y por lo tanto la pérdida- con respecto a la capacidad del recinto de Sofía es sustancial, y eso lo notará el Hapoel.

Sin embargo, no lo toman como una derrota. En este pequeño pabellón el público estará mucho más encima y el conjunto israelí tiene claro que pueden sacar provecho de este ambiente por mucho que sea a costa de perder 7.000 aficionados por el camino.

Polémica camino de la Final Four

Este cruce entre el Real Madrid y el Hapoel de Tel Aviv viene marcado por la discusión en torno a lo ambiental desde el inicio. El Real Madrid peleó para que hubiera público en los dos primeros partidos en el Movistar Arena, y lo logró con condiciones.

Tan sólo pudieron pasar los abonados del conjunto blanco previamente identificados, pero el hecho de evitar la puerta cerrada ya fue un éxito notable para la entidad madridista.

Así, los merengues pudieron disfrutar de las victorias en los dos primeros partidos de la serie, dos triunfos que dejan al Real Madrid a las puertas de la Final Four de la Euroliga.

El equipo de Scariolo ha sido notablemente superior a los israelíes en estos dos encuentros iniciales, y tan sólo un único paso les separa del gran objetivo para seguir peleando por la máxima competición europea.

La serie se puede cerrar este mismo martes si el Real Madrid consigue el tercer triunfo en la serie. De lo contrario, tendría aún dos nuevas posibilidades, una más a domicilio y, como último recurso, una más en la capital de España.