La gloria de Hezonja: 40 puntos y 53 de valoración en el partido de mayor anotación de la historia de la ACB

El alero lideró la remontada ante UCAM Murcia con 40 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias y 53 de valoración. La quinta valoración histórica de un jugador del Real Madrid: las cuatro mejores son obra de Arvydas Sabonis.

Mario Hezonja no es humano. Se trata de alguien con una mentalidad especial, un jugador distinto, de los que aterrizan en un equipo cada muchos años, un jugador que cargó con todo y arrastró a sus compañeros.

Resulta muy difícil explicar cómo un jugador ha sido capaz de meter 40 puntos y acabar con 53 de valoración en solo 29:40 minutos. El alero del Real Madrid se tomó como algo personal ganar uno de los mejores partidos en la historia de la Liga Endesa. Y lo hizo.

Fue en la victoria del conjunto blanco en la prórroga ante el UCAM Murcia por un asombroso 131-123, que supone la mayor anotación conjunta de siempre en la ACB. 'SuperMario' firmó una actuación memorable: 40 puntos con 8/11 en triples y 53 de valoración.

Todos son récords personales. Logró la mayor valoración desde 2006 (Pete Mickeal) y la quinta más alta en la historia del club blanco. Las cuatro primeras son de Arvydas Sabonis. Cifras de otros tiempos.

A falta de cinco minutos, el electrónico del Movistar Arena reflejaba un sorprendente 92-104. Entonces se encendió Hezonja. Dos triples suyos y otro de Abalde para un parcial de 13-2 y un asfixiante 101-104.

Después, dos aciertos más del croata y, con tres segundos por jugarse, metió un semigancho para empatar a 114 y en el que además recibió falta. El único 'pero' fue que falló el tiro libre. El partido se iba a la prórroga.

Hezonja siguió a lo suyo y después de un tapón de Lyles y una contra de Okeke (126-120 a falta de 31 segundos), el croata decidió rematar el lienzo.

Llegó a los 40 puntos con dos tiros libres antes de irse ovacionado por un Movistar Arena en pie. No merecía menos. Acababa de poner su firma a una obra de arte.

"Lo valoraría perfecto si no hubiese fallado el tiro libre que nos hubiera permitido ganar en el tiempo normal. Casi perfecto. Completar su juego de esta manera es lo que le venimos pidiendo desde el inicio. Si quieres ser el mejor, lo tienes que ser en todas las facetas del juego", comentó Scariolo.

"Tiene una manera de pensar que requiere trabajo. Liderar es crecer como lo está haciendo. Valoro más el crecimiento paulatino que está haciendo y sobre todo en la faceta mental: servir al equipo con el talento que tienes. No sólo el anotador", añadió el entrenador del Madrid sobre el croata.

Una actuación histórica

Y es que a su talento desbordante y a una fe inquebrantable le faltaba un último matiz: rubricar una actuación para la historia. Y lo hizo.

Firmó 40 puntos (4/8 en tiros de dos, 8/12 en triples y 8/9 desde la línea de personal), capturó 11 rebotes, repartió 6 asistencias, no perdió un solo balón, forzó 6 faltas, registró un +16 con él en pista y alcanzó los 53 de valoración.

Se trata del mejor registro de valoración del Real Madrid en el siglo XXI en cualquier competición, superando los 49 que logró Darjus Lavrinovič en la Euroliga en octubre de 2009.

En la historia del club, únicamente queda por detrás de cuatro actuaciones de Arvydas Sabonis en Liga, firmadas hace más de tres décadas.

El alero croata igualó además el tope anotador del siglo, los 40 puntos que había establecido Dzanan Musa en enero de 2024, en aquella maratoniana noche de Reyes con cuatro prórrogas ante el Efes.

Sus ocho triples se quedaron a uno del récord de nueve que logró su compatriota Drazen Petrovic en la temporada 1988-89.

La singularidad de esta exhibición reside también en el tiempo: la completó en apenas 29 minutos y 40 segundos. Nunca antes un jugador había alcanzado los 50 de valoración en la ACB sin llegar a la media hora de juego.

De hecho, se convierte en el quinto en anotar 40 puntos en menos de 30 minutos, junto a Brian Jackson, Jacob Pullen, Nicolás Laprovittola y Kendrick Perry Harding.

Por si fuera poco, es la mayor valoración en la Liga Endesa desde los 54 que firmó Pete Mickeal en 2006 con el Breogán. En lo que va de siglo, solo habían superado la barrera de los 50 el propio Mickeal, Luis Scola y Sylven Landesberg.

Hezonja agracece el apoyo a la afición tras la victoria ante el Real Madrid. Real Madrid

Según recoge la Liga Endesa, Hezonja ha entrado en el Top 15 de anotaciones del Real Madrid; a 5 del récord de Fernando Martín (45). Pero las 14 actuaciones que están por delante pertenecen al siglo pasado.

El último jugador madridista que anotó 40 puntos fue Arvydas Sabonis en 1995 (41 vs FC Barcelona). En lo que va de siglo XXI, el récord pertenecía a Jaycee Carroll con 36.