El Real Madrid refuerza su liderato en la Liga Endesa con la victoria ante el Valencia Basket en una segunda parte colosal

El conjunto blanco rompió la igualdad con la conexión Tavares - Campazzo, quienes desarmaron por completo al equipo taronja (82-96).

El Real Madrid es más líder aún si cabe de la Liga Endesa. El conjunto blanco consolidó su liderato con una victoria de campeón en el Roig Arena y ya son 14 las victorias consecutivas a domicilio del equipo que dirige Sergio Scariolo [Narración y estadísticas del partido: Valencia Basket 82-96 Real Madrid].

Ni un ápice de dudas le entraron al conjunto blanco tras la derrota sufrida ante La Laguna Tenerife. El Madrid pasó por encima del Valencia, que sufrió la segunda derrota de la temporada en su casa.

No tuvieron capacidad de reacción los de Pedro Martínez en la segunda parte. O mejor dicho, no se lo permitió el conjunto blanco. Campazzo, Tavares, Hezonja, Lyles y Feliz se divirtieron en la capital del Turia.

UN LIDER MÁS QUE SÓLIDO ⚪



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En la antesala de un hipotético enfrentamiento en la Final Four de la Euroliga, los taronja y el conjunto blanco se volvían a citar en el Roig Arena. Sin el liderato en juego por las tres victorias de margen que tenían los de Scariolo sobre su rival, la presión recaía en los de Pedro Martínez.

El Valencia Basket, que tiene las mismas victorias que el UCAM Murcia en la lucha por la segunda plaza, empezó muy dubitativo y tanto Campazzo como Tavares se encargaron de aprovecharlo.

El argentino y el caboverdiano jugaron un dos por dos perfecto que se tradujo en dos minutos y medio de sequía taronja y un 7-16 a las primeras de cambio que obligó a Pedro Martínez a pedir el primer tiempo muerto del partido.

Los de Scariolo no permitieron que el Valencia pudiera correr y los únicos siete puntos que recibieron en seis minutos eran una clara muestra de ello.

Un inicio con altibajos

Desde el principio el Madrid hizo un partido muy serio en defensa que se tradujo en un buen ataque, pero cuando las canastas del equipo local empezaron a entrar entonces el guion del partido cambió.

Al triple de Josep Puerto se sumaron dos canastas consecutivas de Badio y Key, esta última un 2+1. Entre medias, una bandeja de Campazzo que permitió irse a su equipo con una ligera ventaja al término de los diez primeros minutos (19-22).

No anotó el Real Madrid en los últimos dos minutos y con un Valencia que fue de menos a más, los de Pedro Martínez volvieron a meterse en el partido.

Un 2-1 de Key ante Garuba que provocó la reprimenda de Scariolo sobre su jugador, además de los triples consecutivos de Taylor y Key pusieron por delante al Valencia en un visto y no visto.

Los de Pedro Martínez empezaban a mostrar las señas de identidad que tampoco le caracterizan y el técnico del Madrid tuvo que reaccionar parando el encuentro.

Ajustó el de Brescia la defensa y fue entonces cuando irrumpieron en el conjunto Maledon, Lyles y Hezonja, quien estaba haciendo un partido discreto hasta entonces.

No solo consiguió frenar el conjunto blanco las ofensivas del Valencia haciéndose fuerte en el rebote defensivo, sino que además amplió ligeramente la ventaja al término de la primera parte (41-45).

¿QUIÉN PARA A ESTE TÍO?



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Como un huracán que se llevaba todo por delante empezó el Real Madrid la segunda parte, o más bien 'SuperMario'. Tres canastas seguidas del croata además de un triple de Abalde establecieron la máxima en el partido, +13.

No permitió el Valencia que el líder de la Liga Endesa se escapara en el partido y a base de triples remontaron hasta ponerse cuatro abajo (56-60). La intensidad en el juego permitió ver un espectáculo de variantes en ambos equipos.

Tal y como hicieron al inicio del partido, volvió la conexión Tavares - Campazzo -el argentino apenas jugó en el segundo cuarto tras cometer la tercera falta personal-. De nuevo el Madrid se puso nueve arriba, pero los taronja se resistían a tirar la toalla.

Aun así, a Scariolo le salió perfecta la jugada con los minutos que repartió entre cada uno de sus jugadores. Las canastas de Feliz y Procida, además del triple de Campazzo cerraron un tercer cuarto colosal (63-75).

Si en el inicio del tercer cuarto había sobresalido la figura de Hezonja, en el último emergió la de Trey Lyles. Seis puntos del canadiense y un canastón tremendo de Feliz pusieron al Madrid 16 arriba (67-83).

Echaba el Valencia de menos a Jean Montero y el dominicano apareció con siete puntos consecutivos, pero fue algo fugaz. El conjunto blanco tenía totalmente controlado el partido.

No le temblaron las manos a los de Scariolo. Aunque Feliz, Lyles y Tavares metieran las canastas y establecieran la máxima en el partido (74-93), quien se estaba saliendo era Campazzo.

El propio Lyles sirvió en bandeja la canasta de Tavares que ponía 19 puntos arriba a su equipo y que sentenciaba el duelo para los madridistas a poco más de dos minutos para el bocinazo final.

Ficha técnica del partido:

82.- Valencia Basket (19+22+22+19): Thompson (2), Badio (5), Taylor (16), Key (9), Sako (4) -cinco inicial-, Puerto (6), Reuvers (4), De Larrea (10), Montero (16), Costello (5), Nogués (-), Sima (5).

96.- Real Madrid (22+23+30+21): Campazzo (9), Okeke (3), Abalde (8), Hezonja (17), Tavares (18) -cinco inicial-, Procida (7), Maledon (5), Garuba (-), Llull (-), Feliz (13), Len (-), Lyles (16).

Árbitros: Carlos Peruga, Alberto Sánchez y SixtoAndrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima octava jornada de la acb disputado en el pabellón Roig Arena ante 15.068 espectadores.