La Delegación del Gobierno abre la puerta a un Real Madrid - Hapoel Tel Aviv de Euroliga con público

Los jugadores del Real Madrid de baloncesto en un Movistar Arena sin público frente al Hapoel Tel Aviv Europa Press

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha abierto este jueves la puerta a que la serie de cuartos de final de la Euroliga entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv se dispute con público en el Movistar Arena.

Su mensaje, apoyado en "una rebaja del nivel de riesgo", supone un giro relevante respecto a los últimos meses, marcados por los partidos a puerta cerrada de los equipos israelíes en la capital por la guerra en Oriente Medio y las protestas propalestinas en cada visita.

Hasta ahora, la Delegación del Gobierno había optado por el máximo grado de prudencia. Tanto el duelo del Real Madrid ante el Maccabi como el del Hapoel en la fase regular se jugaron sin aficionados en las gradas, pese a que no se registraron incidentes y las concentraciones en las inmediaciones del pabellón fueron cada vez más reducidas.

La imagen de un Palacio blindado, pero vacío, contrastaba con lo sucedido en otras canchas europeas, donde se permitió la entrada de público, con restricciones o con presencia exclusiva de abonados locales.

La serie ante el Hapoel, sin embargo, se sitúa en un contexto distinto. Por un lado, la Euroliga entra en su fase decisiva y el Real Madrid se ha ganado sobre la pista el factor cancha, con un balance sobresaliente como local durante la temporada. Por otro, la propia Delegación admite que los indicadores de seguridad han mejorado, lo que abre margen para soluciones menos drásticas que el cierre total de puertas.

En el club blanco, donde se había pasado del pesimismo inicial a un cierto optimismo, se interpreta la nueva postura de Martín como una señal de que el escenario de un Palacio con público -aunque sea con limitaciones- es ya real.

En las últimas semanas, la presión desde el entorno madridista ha sido constante. El vestuario, a través de la figura de Sergio Scariolo, ha subrayado que el equipo "se ha ganado en la cancha" el derecho a jugar con su afición en los playoffs, mientras que los grupos de animación han reclamado que "no puede ser" que los partidos más importantes del año se disputen sin abonados ni seguidores en las gradas.

Calentamiento del Real Madrid de baloncesto en el Movistar Arena AFP7 / Europa Press

Las consignas en el último encuentro de Liga -"¡Queremos animar, en cuartos de final!"- reflejaron un malestar que también se trasladó por escrito en un comunicado.

En paralelo, el Ayuntamiento de Madrid se ha situado abiertamente a favor del público. La vicealcaldesa y responsable de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, defendió que "ese partido se debería jugar en abierto" y cargó contra la política de cierres al asegurar que en la capital no debería haber partidos sin público por incapacidad para garantizar la seguridad.

Ese choque institucional con la Delegación del Gobierno, que viene de atrás, añadía una capa política a una decisión que, en teoría, debía limitarse al terreno técnico.

A partir de ahora, la clave estará en el formato elegido. Sobre la mesa sigue la opción de un modelo similar al aplicado en Valencia con el Maccabi: acceso restringido a los abonados del Real Madrid, sin aficionados visitantes y con un amplio dispositivo policial.

Esa solución permitiría preservar, aunque sea parcialmente, el ambiente de playoff que reclama el club y su hinchada, al tiempo que se mantiene un control estricto sobre eventuales protestas en el exterior.

La disposición mostrada por Francisco Martín abre ese camino y alimenta la esperanza de que el Real Madrid-Hapoel deje de ser un símbolo de pabellones vacíos y recupere la esencia de una eliminatoria europea con la grada como protagonista.