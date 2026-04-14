Awa Fam, como Pau Gasol: una nº 3 en el draft de la WNBA en una noche histórica para el baloncesto femenino español

Awa Fam, seleccionada en el número 3 por las Seattle Storm en el draft de la WNBA EFE

La noche del lunes pasará a la historia del baloncesto español. En el Barclays Center de Nueva York, Awa Fam se convirtió en la primera jugadora española elegida entre las tres mejores del draft de la WNBA.

Las Seattle Storm escogieron a la pívot del Valencia Basket con el número 3, una posición que ningún jugador o jugadora española había alcanzado antes ni en la liga femenina ni en la NBA. El hito de Fam recuerda al de Pau Gasol, quien fue número tres del draft masculino en 2001, marcando el inicio de una nueva era para España en el baloncesto estadounidense.

A sus 19 años, la alicantina, considerada una de las mayores promesas internacionales, cumplió un sueño que lleva persiguiendo desde niña. "Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso", aseguró visiblemente emocionada tras conocer el destino que la llevará a la costa oeste de Estados Unidos.

La noche arrancó con la estadounidense Azzi Fudd, estrella de la Universidad de Connecticut (UConn), elegida como número uno por las Dallas Wings. Fudd toma el relevo de figuras como Caitlin Clark y Paige Bueckers, las femeninas más mediáticas de los drafts anteriores.

En segundo lugar las Minnesota Lynx apostaron por Olivia Miles, de Texas Christian University. Cuando llegó el turno de Seattle, Fam se convirtió en la primera jugadora no estadounidense en ser seleccionada este año, confirmando las expectativas que la señalaban incluso como potencial número uno.

El logro de Fam supera todos los registros nacionales: hasta ahora, el mejor puesto para una española en el draft de la WNBA era el número 15 de Raquel Carrera en 2021, y en la NBA nadie había sido elegido tan alto como su número tres, por encima del quinto de Ricky Rubio en 2009.

No es solo un hito personal, sino una señal del auge global del baloncesto femenino español.

Seattle es una franquicia con historia y prestigio. Las Storm acumulan cuatro títulos (2004, 2010, 2018 y 2020) y buscan reconstruir tras quedar fuera de la lucha por el campeonato en 2025. En el equipo, Fam compartirá pintura con Dominique Malonga y Ezi Magbegor, formando un trío imponente bajo el aro.

"Quiero ser yo misma y seguir creciendo. Sé que soy joven y llegaré con solo 20 años, pero también sé que soy madura. Voy a asumir responsabilidades, dar lo mejor de mí y aprender de las más experimentadas", comentó con naturalidad.

Otras dos españolas seleccionadas

La brillante elección de Fam coronó una noche de acento español: tres jugadoras españolas fueron seleccionadas en el draft, algo inédito. La asturiana Iyana Martín, de 20 años, fue elegida por las Portland Fire con el número 7, apenas cuatro puestos por detrás de Awa.

La base del Perfumerías Avenida, MVP del Mundial sub19 de 2023, reforzará a la nueva franquicia de expansión de la WNBA, que regresa tras más de dos décadas fuera de la competición.

Por su parte, Marta Suárez, también asturiana, salió en el número 16 y fue inicialmente elegida por las Storm, aunque acabó traspasada a las Golden State Valkyries. Suárez, de 23 años, completó su formación universitaria en Estados Unidos y destaca por su versatilidad en ataque.

"Creo que la WNBA demuestra que está generando atención y que la gente quiere venir aquí. Estados Unidos ha dominado mucho tiempo, y las españolas queremos ofrecer competencia", declaró.

La diversificación internacional del draft también se reflejó en la presencia de jugadoras de México, en una edición marcada por el dominio de UCLA. Apenas ocho días después de proclamarse campeonas universitarias por primera vez desde 1978, cinco de sus jugadoras fueron elegidas en primera ronda.

Entre ellas, Gabriela Jáquez -hermana del jugador de los Miami Heat, Jaime Jáquez Jr.- fue seleccionada en el número 5 por Chicago Sky, mientras que Lauren Betts, pívot nacida en Vitoria cuando su padre jugaba en el Baskonia, fue número 4 por Washington Mystics.

Para el baloncesto español, lo sucedido en Nueva York representa mucho más que una noche de éxito. Marca un antes y un después.

Awa Fam se convierte en símbolo de una generación que sueña con competir al máximo nivel, demuestra que el talento español traspasa fronteras y abre la puerta para que las futuras estrellas imaginen su propio camino hacia la WNBA.