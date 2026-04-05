Aday Mara hace historia y se convierte en el primer español que jugará la final universitaria de baloncesto en EEUU

Aday Mara machaca el aro en el partido de la semifinal de la NCAA. REUTERS

El baloncesto español sigue derribando barreras. Aday Mara hizo historia esta pasada madrugada y se convirtió en el primer jugador nacido en España que disputará la gran final de la liga universitaria de basket estadounidense.

El pívot aragonés guió a su equipo, los Michigan Wolverines, hacia la victoria con una actuación sobresaliente, así que jugará el encuentro decisivo que puede terminar por proclamarle como campeón de la prestigiosa NCAA, considerada el eslabón previo a la NBA.

Mara, que ya fue el primer jugador español en jugar la Final Four de la liga universitaria, cuajó un gran encuentro en las semifinales. El de Zaragoza anotó 26 puntos que fueron fundamentales en el triunfo cómodo de los Wolverines sobre los Arizona Wildcats (91-73).

Aday Mara celebra el pase a la final de la NCAA. REUTERS

A sus 20 años y con 2,21 metros que le hacen prácticamente imparable bajo el aro, Aday Mara fue el dueño y señor de la pintura en una noche que jamás olvidará.

A sus 26 puntos añadió además 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones, una actuación sensacional que le dejó como el máximo anotador del encuentro y muchos ojos de captadores de la NBA puestos sobre él. Por el momento, se centra en ganar el título de la NCAA antes de su más que probable salto a la mejor liga del mundo.

Líder sólido del equipo

Aday Mara fue, sin duda, la gran referencia a la que su equipo se agarró para firmar el pase a la gran final del torneo. Más aún cuando la estrella del equipo, Yaxel Lendeborg, se cargó de faltas en los primeros segundos de juego.

Con el 10-1 favorable que firmaron los de Michigan y con Mara ya tirando del carro en ese parcial inicial, el encuentro empezó a marchar favorable al equipo del jugador español.

Cuando Landeborg volvió a la pista, puso un triple para el 22-10, que en ese momento era la máxima diferencia del partido. El puertorriqueño, de origen dominicano, se dobló el tobillo minutos después y tuvo que retirarse al banquillo. Más responsabilidad para Mara.

This is Aday Mara in the Final 4 against the best defense in the country in Arizona



How many bigs in the world (at any level) can thread the needle with a precision pass like this?



Let alone a 7’3 guy that is a game-wrecking rim protector…… pic.twitter.com/dRlopIjHSU — LAbound (@LAbound2) April 5, 2026

Al tiempo de descanso se llegó con un 48-32 favorable a los Wolverines que hacía que Aday se las prometiera muy felices de cara a la segunda mitad.

Tras la reanudación el español siguió dominando bajo el aro, imparable para un rival, Arizona, que se desesperaba pensando en la manera de pararlo. La presencia de Aday en la pintura también favoreció un acierto de su equipo del 44% en el lanzamiento exterior.

Mara contribuyó además a hacer historia para su escuadra. Los Wolverines se convirtieron en el primer equipo de la historia en anotar 90 puntos o más en los cinco partidos rumbo a la final.

Aday Mara dialoga con uno de los árbitros del partido de la semifinal. REUTERS

El lunes, Aday Mara tratará de culminar la gesta y proclamarse campeón de la NCAA con su equipo, los Michigan Wolverines, que buscarán el segundo título de su historia tras el que consiguieron en 1989.

Enfrente estarán los UConn Huskies, que se impusieron por 71-62 a los Illinois Fighting Illini en la otra semifinal.